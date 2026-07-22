Wo der Glaube und die Lilien festlich blühen

Das Stift Lilienfeld würdigt das blühende Geschöpf Gottes am Wochenende mit einer berührenden Feier. Am 25. und 26. Juli wird hier erstmals zum Lilienfest geladen.
„Die schöne Lilie ist Symbol für unsere Geschichte und unsere Werte. Sie verbindet Tradition und Glaube auf besondere Weise“, versichert Abt Pius Maurer. Tatsächlich steht die besondere Pflanze seit einer kleinen Ewigkeit auf Erden für Reinheit, Hoffnung, Schönheit und die göttliche Schöpfung. Sie schmückt Altäre, Wappen und Kunstwerke – und gab der beeindruckenden Klosteranlage ihren Namen. Jetzt steht die Abtei erstmals ganz im Zeichen von „Lilium“: Geboten wird eine stimmungsvolle Hommage an Natur, Tradition und Gemeinschaft.
Der Duft regionaler Schmankerl wird durch die ehrwürdigen Klostermauern ziehen. Handwerker zeigen beim Kreieren von Lilienporzellan im Cellarium ihr Können. Für Kinder und natürlich deren Eltern wird am Samstag um 16 Uhr die Familienoper „Leopolds Lilie“ uraufgeführt. Das Herz von Abt Pius schlägt aber auch freudig einem persönlichen Fest entgegen – am Sonntag um 10 Uhr feiert er in der Basilika sein 30-jähriges Priesterjubiläum.
Kunstwerke und Geschichte
Wer ganz tief eintauchen möchte, kann beim Pilgern auf der Via Sacra oder bei einer Spezialführung mit dem Historiker Christian Hlavac Lilienmotiven nachspüren. Denn im Stift wachsen Lilien nicht nur in den Gärten – sie sind in Stein gemeißelt, in Kunstwerken verewigt und tief in der Geschichte verwurzelt. Der Reinerlös fließt in die Restaurierung.
Nähere Infos unter www.stift-lilienfeld.at
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