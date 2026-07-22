Wo der Glaube und die Lilien festlich blühen

„Die schöne Lilie ist Symbol für unsere Geschichte und unsere Werte. Sie verbindet Tradition und Glaube auf besondere Weise“, versichert Abt Pius Maurer. Tatsächlich steht die besondere Pflanze seit einer kleinen Ewigkeit auf Erden für Reinheit, Hoffnung, Schönheit und die göttliche Schöpfung. Sie schmückt Altäre, Wappen und Kunstwerke – und gab der beeindruckenden Klosteranlage ihren Namen. Jetzt steht die Abtei erstmals ganz im Zeichen von „Lilium“: Geboten wird eine stimmungsvolle Hommage an Natur, Tradition und Gemeinschaft.