„Zivis“ bringen Zeit und Aufmerksamkeit mit

„Kein Tag ist wie der andere“

So wie auch Oliver Oberleitner, der bei gemeinsamen Spaziergängen durch den Garten, bei Spielenachmittagen oder bei zahlreichen unterstützenden Tätigkeiten unterstützt. „Ich habe noch ein paar Monate vor mir und bin echt froh, dass ich meinen Zivildienst im PBZ mache. Kein Tag ist wie der andere, und es macht Spaß, mit den Bewohnern Zeit zu verbringen. Man merkt, dass man etwas Sinnvolles macht – und genau deshalb taugt mir die Arbeit hier so.“