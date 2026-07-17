Heimische Musikschulen auf neue Beine gestellt

Die größte Strukturreform der vergangenen 25 Jahre soll nun die heimischen Musik- und Kunstschulen zukunftsfit machen. Am Dienstag wurde seitens der Landesregierung die Verordnung über den neuen Musikschulplan einstimmig erlassen. Mit der Neuordnung ab dem Herbst werden durch den verstärkten Ausbau von Gemeindekooperationen und neuen Synergien in der Verwaltung aus bisher 113 künftig 74 Musikschulen – 30 davon werden darüber hinaus als Kunstschule geführt.