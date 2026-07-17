Heimische Musikschulen auf neue Beine gestellt

Neuer Musikschulplan wurde einstimmig erlassen: Ab kommendem Herbst kann man etwa an den niederösterreichischen Musikschulen erstmals einen Kunstunterricht in den Regionen besuchen.
Die größte Strukturreform der vergangenen 25 Jahre soll nun die heimischen Musik- und Kunstschulen zukunftsfit machen. Am Dienstag wurde seitens der Landesregierung die Verordnung über den neuen Musikschulplan einstimmig erlassen. Mit der Neuordnung ab dem Herbst werden durch den verstärkten Ausbau von Gemeindekooperationen und neuen Synergien in der Verwaltung aus bisher 113 künftig 74 Musikschulen – 30 davon werden darüber hinaus als Kunstschule geführt.
Österreichweiter Vorreiter
Damit bieten mehr als ein Drittel der Musikschulen ab September auch Kunstfächer an – neben Musik und Darstellender Kunst auch Bildenden Kunst, Medienkunst oder Literatur. „Damit schaffen wir für viele Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, lokal in den Gemeinden Kunstunterricht zu erhalten – das ist ein Meilenstein für die Belebung der Regionalkultur. NÖ wird damit österreichweit zum Vorreiter“, erklärt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
Zusätzliche Förderungen
Neben einem neuen Finanzierungsmodell wurde auch die Anzahl der durch das Land geförderten Unterrichtsstunden um 506 auf 34.133 pro Woche erhöht. „Mit rund 63.000 Musik- und Kunstschülern haben wir im vergangenen Schuljahr einen neuen Höchstwert erreicht“, so Tamara Ofenauer-Haas, Geschäftsführerin des MKM Musik & Kunst Schulen Management NÖ.
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