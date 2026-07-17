Über die Sonnseite auf den schönen Hohen Zetz

Das Weizer Bergland zählt mit Zielen wie Patschaberg, Stroß und Raasberg sowie der Kleinen und Großen Raabklamm zu den abwechslungsreichen Wanderregionen in der Oststeiermark. Ein beliebter und bekannter Gipfel in dem Gebiet ist der Hohe Zetz, der von Weiz, Anger und St. Kathrein am Offenegg aus über mehrere Wanderwege erreichbar ist. Für diesen Tourentipp wählen wir den klassischen Aufstieg vom Ausgangspunkt „Die Hand“ über die südseitigen Hänge zum Gipfel, wobei die waldreichen Abschnitte selbst an warmen Tagen für angenehme Bedingungen sorgen.