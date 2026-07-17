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Wanderbare Steiermark

Über die Sonnseite auf den schönen Hohen Zetz

Bergkrone
17.07.2026 11:00
Der Hohe Zetz ist immer einen lohnenden Ausflug wert – besonders punktet er aber mit seiner ...
Der Hohe Zetz ist immer einen lohnenden Ausflug wert – besonders punktet er aber mit seiner Topaussicht.(Bild: Weges)
Porträt von Elisabeth Zienitzer
Porträt von Silvia Sarcletti
Von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti

Von Anger bis nach Weiz – unser Wandertipp, gewohnt perfekt zusammengestellt von Elisabeth Zienitzer und Silvia Sarcletti, führt diesmal über die sonnigen Südhänge auf den beliebten Gipfel im Weizer Bergland. 

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Das Weizer Bergland zählt mit Zielen wie Patschaberg, Stroß und Raasberg sowie der Kleinen und Großen Raabklamm zu den abwechslungsreichen Wanderregionen in der Oststeiermark. Ein beliebter und bekannter Gipfel in dem Gebiet ist der Hohe Zetz, der von Weiz, Anger und St. Kathrein am Offenegg aus über mehrere Wanderwege erreichbar ist. Für diesen Tourentipp wählen wir den klassischen Aufstieg vom Ausgangspunkt „Die Hand“ über die südseitigen Hänge zum Gipfel, wobei die waldreichen Abschnitte selbst an warmen Tagen für angenehme Bedingungen sorgen.

Wo könnte man schöner die Seele baumeln lassen?
Wo könnte man schöner die Seele baumeln lassen?(Bild: Weges)

Doch nicht nur die Aussicht am Hohen Zetz, sondern auch der Wittgruberhof, eine beliebte Alpenvereinshütte, macht den Reiz dieser Wanderung aus. Beim Abstieg lohnt es sich, auf der sonnigen Terrasse des Wittgruberhofs einzukehren und den Blick über die Stadt Weiz und weit ins oststeirische Hügelland zu genießen.

Auch die Kulinarik kommt dank des beliebten Wittgruberhofes nicht zu kurz.
Auch die Kulinarik kommt dank des beliebten Wittgruberhofes nicht zu kurz.(Bild: Weges)

Fazit: ein Klassiker mit uriger Einkehrmöglichkeit in der Oststeiermark.

Wir starten beim Parkplatz „Die Hand“ (590 m) und folgen dem Weg 11 in Richtung Hoher Zetz. Durch den Wald und über Wiesen erreichen wir eine Asphaltstraße und wandern entlang aussichtsreicher Kulturflächen bergauf. Beim letzten Haus wechseln wir wieder auf einen Steig und gelangen zu einem Knotenpunkt mehrerer Wanderwege. Hier halten wir uns links und wählen den gemütlicheren Anstieg über die Forststraße (Weg 10).

Die letzten Höhenmeter führen auf einem Steig zum Gipfel des Hohen Zetz (1264 m).

Daten & Fakten

  • Wanderdaten: 8,8 km/ 680 Hm/ Gehzeit ca. 4 h.
  • Anforderungen: überwiegend auf Forstwegen und Steigen.
  • Orientierung: Markierungen und Beschilderung vorhanden; mehrere Varianten zum Gipfel (Weg 10 und 11).
  • Ausgangspunkt: Parkmöglichkeit „Die Hand“ an der Kreuzung Poniglstraße/Angerzeilstraße in Weiz/Thannhausen.
  • Einkehrmöglichkeit: Wittgruberhof (Mo und Di Ruhetage), 03172/5580, wittgruberhof@zetz.at.
  • Fragen und Anregungen: WEGES – Silvia und Elisabeth, office@weg-es.at, weg-es.at; Facebook, Instagram und YouTube: wegesaktiv. 

Der Abstieg beginnt direkt hinter dem Gipfelkreuz, wo ein teils steilerer Weg zum Wittgruberhof (900 m) führt. Von dort geht es über die Forststraße leicht bergauf, bevor wir beim uns bekannten Knotenpunkt bergab gehen.

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