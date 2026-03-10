Baby geschüttelt: Hohe Haftstrafen für Eltern

Mutter hätte es besser wissen müssen

Die Staatsanwältin plädiert am Ende des Prozesses: „Müsste man auch als Laie nicht davon ausgehen, dass ein Säugling daran sterben könnte?“ Sie spricht von dem heftigen Schütteln des kleinen Mädchens, das dem Vater vorgeworfen wird. Und, das das Baby fast das Leben gekostet hätte. Und über die Mutter, die es besonders als ausgebildete Krankenschwester besser hätte wissen müssen.