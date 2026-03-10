Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wie Plastikpuppe“

Baby geschüttelt: Hohe Haftstrafen für Eltern

Gericht
10.03.2026 19:25
Der 33-jährige Deutsche sitzt seit der Gewalttat in U-Haft. Die Kindesmutter weint vor Gericht ...
Der 33-jährige Deutsche sitzt seit der Gewalttat in U-Haft. Die Kindesmutter weint vor Gericht unaufhörlich.(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Sophie Pratschner
Von Sophie Pratschner

Das kleine Mädchen entwickelt sich prächtig, aktuell können keine Folgeschäden festgestellt werden. Das hätte aber ganz anders ausgehen können, nachdem der Vater das zwei Monate alte Kind heftig geschüttelt hatte. Wegen versuchten Mordes wird der 33-Jährige jetzt nicht rechtskräftig zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die Mutter wegen Beitrags zu zehn – sie habe tatenlos zugesehen.

0 Kommentare

Die Kleine sei vom Wickeltisch gefallen – so verantwortet sich ein 33-Jähriger auch am zweiten Prozesstag im Wiener Landl. Seine kleine Tochter wurde mit nur zwei Monaten ins Krankenhaus eingeliefert, musste dort notoperiert werden und kämpfte um ihr Leben. Die Diagnose: Schütteltrauma.

Baby wurde in Gewalt-Beziehung geboren
Das Baby wurde am 29. März 2025 in eine hochproblematische Beziehung hineingeboren. Das Paar lernte sich kennen, als der siebenfach vorbestrafte Deutsche gerade im Gefängnis saß. Bereits einige Wochen nach seiner Entlassung sei er gewalttätig gegenüber der 38-Jährigen gewesen – auch, als sie schwanger wurde.  „Er hat eine sehr kurze Zündschnur“, erklärt die gelernte Krankenpflegerin am ersten Prozesstag.

Mutter soll einfach weggeschaut haben
Als sich die Gewalt dann auch gegen ihre neugeborene Tochter gerichtet hat, habe sie laut Staatsanwaltschaft nichts unternommen. Deswegen ist auch sie wegen Beitrags zum versuchten Mord durch Unterlassung angeklagt. Ärztinnen im Zeugenstand sprechen von Serienrippenbrüchen unterschiedlichen Alters, Hirn- und Netzhautblutungen, sowie einer lebensbedrohlichen Schwellung des Gehirns. All das machte eine Notoperation notwendig.

Zitat Icon

Mit dem Kind ist er umgegangen, wie mit einer Plastikpuppe.

Mutter der 38-jährigen Angeklagten

Im Zeugenstand nimmt außerdem die Mutter der angeklagten 38-Jährigen Platz. Zusammen mit ihrem Mann hat sie die Obsorge für ihre kleine Enkelin beantragt, die gerade in einer Pflegefamilie untergebracht wird und sich glücklicherweise prächtig entwickelt. Auch sie berichtet von Gewalt gegen ihre Tochter durch ihren Partner. „Mit dem Kind ist er umgegangen, wie mit einer Plastikpuppe“, beschreibt die Zeugin.

Mutter hätte es besser wissen müssen
Die Staatsanwältin plädiert am Ende des Prozesses: „Müsste man auch als Laie nicht davon ausgehen, dass ein Säugling daran sterben könnte?“ Sie spricht von dem heftigen Schütteln des kleinen Mädchens, das dem Vater vorgeworfen wird. Und, das das Baby fast das Leben gekostet hätte. Und über die Mutter, die es besonders als ausgebildete Krankenschwester besser hätte wissen müssen. 

Lesen Sie auch:
Das kleine Mädchen brauchte eine Notoperation.
Eltern vor Gericht
Schütteltrauma: „Mutter half der Kleinen nicht“
16.02.2026

Das sehen auch die Geschworenen so: Am Abend verurteilen sie die Mutter wegen Beitrags zum Mordversuch durch Unterlassung zu zehn Jahren Gefängnis. Der Vater fasst wegen versuchten Mordes an seiner kleinen Tochter 20 Jahre Haft aus. Der 33-Jährige wird außerdem in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht. Eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit einer hohen Neigung zu Gewalt macht den schwer Vorbestraften gefährlich. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
10.03.2026 19:25
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
HaftstrafeMordElternVaterMutterKrankenhaus
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Die heimische Logistik- und Transportbranche wird von einer Millionenpleite erschüttert ...
300 Mitarbeiter tätig
Millionenpleite: Beben in heimischer Frächterszene
Dass ein Achter vor dem Ergebnis steht, dürfte bei Babler für Erleichterung gesorgt haben.
Gemischte Reaktionen
Nach Parteitag: „Ist Bablers allerletzte Chance“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
309.156 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
291.318 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
267.596 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2979 mal kommentiert
Außenpolitik
Iran: Keine Angst vor Trumps „wertlosen Drohungen“
1508 mal kommentiert
Sicherheitskräfte in Teheran
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1359 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Gericht
Schwerer Raub
Mit gezücktem Messer Silvester-Kracher erbeutet
„Wie Plastikpuppe“
Baby geschüttelt: Hohe Haftstrafen für Eltern
86-Jähriger verurteilt
„Wollte sie nicht töten, ich wollte mit ihr gehen“
Täter bekam Diversion
19-Jähriger forderte Pornovideos von Mädchen (10)
Trio angeklagt
Eurofighter-Causa: Prozess in Wien hat begonnen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf