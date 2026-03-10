Baby geschüttelt: Hohe Haftstrafen für Eltern

Das kleine Mädchen entwickelt sich prächtig, aktuell können keine Folgeschäden festgestellt werden. Das hätte aber ganz anders ausgehen können, nachdem der Vater das zwei Monate alte Kind heftig geschüttelt hatte. Wegen versuchten Mordes wird der 33-Jährige jetzt nicht rechtskräftig zu 20 Jahren Haft verurteilt. Die Mutter wegen Beitrags zu zehn – sie habe tatenlos zugesehen.
Die Kleine sei vom Wickeltisch gefallen – so verantwortet sich ein 33-Jähriger auch am zweiten Prozesstag im Wiener Landl. Seine kleine Tochter wurde mit nur zwei Monaten ins Krankenhaus eingeliefert, musste dort notoperiert werden und kämpfte um ihr Leben. Die Diagnose: Schütteltrauma.
Baby wurde in Gewalt-Beziehung geboren
Das Baby wurde am 29. März 2025 in eine hochproblematische Beziehung hineingeboren. Das Paar lernte sich kennen, als der siebenfach vorbestrafte Deutsche gerade im Gefängnis saß. Bereits einige Wochen nach seiner Entlassung sei er gewalttätig gegenüber der 38-Jährigen gewesen – auch, als sie schwanger wurde. „Er hat eine sehr kurze Zündschnur“, erklärt die gelernte Krankenpflegerin am ersten Prozesstag.
Mutter soll einfach weggeschaut haben
Als sich die Gewalt dann auch gegen ihre neugeborene Tochter gerichtet hat, habe sie laut Staatsanwaltschaft nichts unternommen. Deswegen ist auch sie wegen Beitrags zum versuchten Mord durch Unterlassung angeklagt. Ärztinnen im Zeugenstand sprechen von Serienrippenbrüchen unterschiedlichen Alters, Hirn- und Netzhautblutungen, sowie einer lebensbedrohlichen Schwellung des Gehirns. All das machte eine Notoperation notwendig.
Mit dem Kind ist er umgegangen, wie mit einer Plastikpuppe.
Mutter der 38-jährigen Angeklagten
Im Zeugenstand nimmt außerdem die Mutter der angeklagten 38-Jährigen Platz. Zusammen mit ihrem Mann hat sie die Obsorge für ihre kleine Enkelin beantragt, die gerade in einer Pflegefamilie untergebracht wird und sich glücklicherweise prächtig entwickelt. Auch sie berichtet von Gewalt gegen ihre Tochter durch ihren Partner. „Mit dem Kind ist er umgegangen, wie mit einer Plastikpuppe“, beschreibt die Zeugin.
Mutter hätte es besser wissen müssen
Die Staatsanwältin plädiert am Ende des Prozesses: „Müsste man auch als Laie nicht davon ausgehen, dass ein Säugling daran sterben könnte?“ Sie spricht von dem heftigen Schütteln des kleinen Mädchens, das dem Vater vorgeworfen wird. Und, das das Baby fast das Leben gekostet hätte. Und über die Mutter, die es besonders als ausgebildete Krankenschwester besser hätte wissen müssen.
Das sehen auch die Geschworenen so: Am Abend verurteilen sie die Mutter wegen Beitrags zum Mordversuch durch Unterlassung zu zehn Jahren Gefängnis. Der Vater fasst wegen versuchten Mordes an seiner kleinen Tochter 20 Jahre Haft aus. Der 33-Jährige wird außerdem in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht. Eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit einer hohen Neigung zu Gewalt macht den schwer Vorbestraften gefährlich. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.
