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Bei Abbiegemanöver

Lkw rammt Auto mit Kindern: Lenker schwer verletzt

Tirol
20.07.2026 15:05
An beiden Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden.
An beiden Fahrzeugen entstand massiver Sachschaden.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Fataler Crash im Tiroler Außerfern! In der Nacht auf Montag hat sich auf der Fernpassstraße (B179) im Gemeindegebiet von Heiterwang ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Lastwagen und einem Pkw ereignet. Der Fahrer des Autos, in dem sich auch Kinder befanden, wurde schwer verletzt.

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Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 1 Uhr. Ein 49-jähriger italienischer Lkw-Lenker war laut Polizeiangaben mit seinem Sattelkraftfahrzeug in Richtung Innsbruck unterwegs und wollte bei Heiterwang im Bereich einer Raststation links abbiegen. „Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem Pkw, welcher ebenfalls auf der Fernpassstraße in dieselbe Richtung fuhr und auch nach links abbog“, schildert die Polizei.

Neben Rettung, Notarzt und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.
Neben Rettung, Notarzt und Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.(Bild: ZOOM Tirol)

Kinder kamen glimpflich davon
Der 42-jährige deutsche Pkw-Lenker habe bei dem Unfall eine schwere Verletzung erlitten. Seine 29-jährige Beifahrerin wurde unbestimmten Grades verletzt und ebenfalls medizinisch versorgt. Zwei Kinder im Alter von drei und neun Jahren, die sich auch im Pkw befanden, blieben unverletzt.

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Ermittlungen zum genauen Unfallhergang
Auch die Insassen des Sattelkraftfahrzeugs kamen ohne Verletzungen davon. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand weiterer Erhebungen.

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