Lkw rammt Auto mit Kindern: Lenker schwer verletzt

Ereignet hat sich der Unfall kurz vor 1 Uhr. Ein 49-jähriger italienischer Lkw-Lenker war laut Polizeiangaben mit seinem Sattelkraftfahrzeug in Richtung Innsbruck unterwegs und wollte bei Heiterwang im Bereich einer Raststation links abbiegen. „Dabei kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem Pkw, welcher ebenfalls auf der Fernpassstraße in dieselbe Richtung fuhr und auch nach links abbog“, schildert die Polizei.