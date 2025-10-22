Wie Fahrradhersteller unter der KTM-Pleite litt

Die beiden Unternehmen heißen ähnlich und ihre Werke sind keine zwei Kilometer voneinander entfernt – Verwechslung vorprogrammiert! Genau darunter litt im Vorjahr eine der beiden Firmen. Denn als der Motorradhersteller KTM aus Mattighofen im November 2024 Insolvenz anmeldete, löste das bei vielen Kunden der KTM Fahrrad GmbH, ebenfalls aus Mattighofen, Verunsicherung aus.