Wie Fahrradhersteller unter der KTM-Pleite litt

Der gleichnamige Fahrradhersteller aus Mattighofen (Oberösterreich) wurde oft mit dem damals insolventen Motorradproduzenten KTM, ebenfalls aus Mattighofen, verwechselt. Gegenüber der „Krone“ erzählt der Firmenchef, wie es dem Fahrrad-Unternehmen nach den chaotischen Tagen heute geht.
Die beiden Unternehmen heißen ähnlich und ihre Werke sind keine zwei Kilometer voneinander entfernt – Verwechslung vorprogrammiert! Genau darunter litt im Vorjahr eine der beiden Firmen. Denn als der Motorradhersteller KTM aus Mattighofen im November 2024 Insolvenz anmeldete, löste das bei vielen Kunden der KTM Fahrrad GmbH, ebenfalls aus Mattighofen, Verunsicherung aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.