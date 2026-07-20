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First Responders on the Scene

20-Year-Old Motorcyclist Resuscitated After Horrific Accident

Nachrichten
20.07.2026 08:34
The 20-year-old was successfully resuscitated and flown to the Neuromed Campus in Linz. (Stock ...
The 20-year-old was successfully resuscitated and flown to the Neuromed Campus in Linz. (Stock image)(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

On Sunday, a 20-year-old motorcyclist veered off the road on his unregistered motorcycle and crashed into a power pole. He rolled over several times and sustained serious injuries. After being successfully resuscitated, he was airlifted to the Neuromed Campus in Linz.

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A 20-year-old man from Mehrnbach was riding his unregistered motorcycle near Mehrnbach on Sunday at around 4:55 p.m., traveling from the village of Käfermühl toward the village of Sieber. For unknown reasons, he veered off the right side of the road in a left-hand curve and collided head-on with a power pole next to the road.

Rolled over multiple times
The 20-year-old was thrown from the motorcycle and rolled over multiple times. As a result, he sustained serious injuries and had to be resuscitated by first responders until emergency services arrived. After successful resuscitation by the emergency medical team and an emergency physician, he was flown by rescue helicopter to the Neuromed Campus in Linz.

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