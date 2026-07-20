Blitz und Baum trafen Wanderer in der Steiermark

Paar am Hochschwab von Gewitter überrascht

Am Sonntagnachmittag wurde auch am Hochschwab im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ein Paar von einem Gewitter überrascht. Nach einer Nächtigung am Schiestlhaus auf rund 2156 Metern Höhe wollte ein Paar aus Wien über das Hochplateau der Aflenzer Staritzen, die Hochweichsel und den sogenannten Gamssteig zu seinem Ausgangspunkt nach Seewiesen wandern. Trotz der angekündigten Wetterverschlechterung starteten der 28-Jährige und seine 27-jährige Begleiterin ihre Tour aber erst gegen 10 Uhr.