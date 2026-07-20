Spanien! Magier-Duo kannte WM-Ergebnis bereits

Zauber-Paar lag mit Prognose goldrichtig

Wahrlich weltmeisterlich haben sich dabei auch Thommy Ten und Amélie van Tass präsentiert. Denn während Millionen Fußballfans bis zur 120. Minute mitfiebern mussten, haben die Weltmeister der Mentalmagie den Ausgang des Finalspiels bereits am 26. Juni gekannt. Das Zauber-Paar hatte das Ergebnis im Beisein von Rechtsanwalt Markus Mayer vor laufenden Kameras in St. Pölten auf einem Zettel vermerkt, anschließend in einem Kuvert versiegelt und im Safe eingeschlossen. Auf dem verschlossenen Dokument ist nicht nur der Name des Weltmeisters, sondern auch die exakte Finalpaarung sowie das genaue Endergebnis niedergeschrieben, haben die beiden damals angekündigt.