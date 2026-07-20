Spanien! Magier-Duo kannte WM-Ergebnis bereits

Sie haben es wieder getan: Thommy Ten und Amélie van Tass haben den neuen Weltmeister vorhergesagt. Sonntagabend hat sich Spanien mit einem 1:0-Sieg gegen Argentinien zum Fußballkönig gekrönt – das Magier-Duo wusste dieses Ergebnis bereits vor Wochen!
Sonntagabend wurde das große Finale in New York gespielt: Nach 120 packenden Minuten steht der neue Fußball-Weltmeister fest! Der amtierende Europameister Spanien konnte sich gegen Argentinien in der Verlängerung durchsetzen – und damit auch den Weltmeister-Titel nach Europa holen.
Zauber-Paar lag mit Prognose goldrichtig
Wahrlich weltmeisterlich haben sich dabei auch Thommy Ten und Amélie van Tass präsentiert. Denn während Millionen Fußballfans bis zur 120. Minute mitfiebern mussten, haben die Weltmeister der Mentalmagie den Ausgang des Finalspiels bereits am 26. Juni gekannt. Das Zauber-Paar hatte das Ergebnis im Beisein von Rechtsanwalt Markus Mayer vor laufenden Kameras in St. Pölten auf einem Zettel vermerkt, anschließend in einem Kuvert versiegelt und im Safe eingeschlossen. Auf dem verschlossenen Dokument ist nicht nur der Name des Weltmeisters, sondern auch die exakte Finalpaarung sowie das genaue Endergebnis niedergeschrieben, haben die beiden damals angekündigt.
Finalgegner und Torergebnis
Nun wurde das versiegelte Kuvert live im Frühstücksradio geöffnet. Und sie hatten recht: Thommy Ten und Amélie van Tass lagen mit ihrem Tipp goldrichtig. Nicht nur die beiden Finalgegner Spanien gegen Argentinien haben sie korrekt prognostiziert, sondern auch das Endergebnis und damit den korrekten Sieger.
„Wir haben schon viele Vorhersagen gemacht, aber diese ist für uns die bisher größte. Die Fußball-WM bewegt Menschen auf der ganzen Welt – und diesmal wollten wir zeigen, dass wir auch den Fußball-Weltmeister 2026 vorhersagen können“, so Thommy und Amélie.
Sicher im Safe verwahrt gewesen
Erstellt wurde die Prognose bereits vor Beginn der K.-o.-Phase. „Diese Weltmeisterschaft ist für uns etwas ganz Besonderes“, meinten Thommy & Amélie Ende Juni im Hinblick auf ihre zweite Heimat Las Vegas. Diese Verbindung aus Österreich und Amerika passe gut zur eigenen Geschichte des Zauberpaares.
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