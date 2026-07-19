Tragedy in the Innviertel
Two People Killed in Horrific Crash
A horrific accident occurred on the B 148 in Weng im Innkreis (Upper Austria): Two cars collided head-on there on Sunday afternoon, with a third car also involved. Two occupants were pronounced dead at the scene; three others were seriously injured and had to be extricated from the wreckage before being transported to hospitals.
The horrific traffic accident occurred on Sunday at approximately 4:59 p.m. on Altheimer Straße (B 148) near Weng.
Two Cars Totaled
A total of three vehicles were involved; two were completely destroyed. Two people—a man and a woman—were killed in the collision, and three others were seriously injured. One of the cars is believed to have veered into the opposite lane after a long, sweeping curve and collided with the oncoming vehicle. The road was apparently wet at the time.
A large contingent of emergency responders was on the scene for hours: three emergency medical teams, helicopters, paramedics, firefighters, and police were involved in the rescue and relief efforts.
Circumstances of the accident still need to be clarified
The circumstances of the accident are still unclear, and the exact identities of the victims were not immediately known, though they are believed to be German citizens. Two Romanians were in the third vehicle; they were uninjured.
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