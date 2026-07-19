Two People Killed in Horrific Crash

The horrific traffic accident occurred on Sunday at approximately 4:59 p.m. on Altheimer Straße (B 148) near Weng.

Two Cars Totaled

A total of three vehicles were involved; two were completely destroyed. Two people—a man and a woman—were killed in the collision, and three others were seriously injured. One of the cars is believed to have veered into the opposite lane after a long, sweeping curve and collided with the oncoming vehicle. The road was apparently wet at the time.