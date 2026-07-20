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Zuwanderung: Ansturm auf unsere Staatsbürgerschaft

Guten Morgen Wien
20.07.2026 03:30
„Krone“ zu Besuch in der Ma 35 – an manchen Tagen finden bis zu 25 Verleihungen der ...
„Krone“ zu Besuch in der Ma 35 – an manchen Tagen finden bis zu 25 Verleihungen der Staatsbürger- schaft statt.(Bild: Imre Antal)

10 Jahre nach der großen Flüchtlingswelle macht sich der Andrang auf die zuständige Einbürgerungsbehörde auch in den Zahlen bemerkbar. Dann nämlich ist es leichter, die österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Und der österreichische Pass als begehrtes Gut! Die „Krone“ kennt alle Zahlen der zuständigen Behörde: diese Zuwanderer wollen ihn haben. Das und mehr lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ oder auf krone.at

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