Zuwanderung: Ansturm auf unsere Staatsbürgerschaft

10 Jahre nach der großen Flüchtlingswelle macht sich der Andrang auf die zuständige Einbürgerungsbehörde auch in den Zahlen bemerkbar. Dann nämlich ist es leichter, die österreichische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Und der österreichische Pass als begehrtes Gut! Die „Krone“ kennt alle Zahlen der zuständigen Behörde: diese Zuwanderer wollen ihn haben. Das und mehr lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ oder auf krone.at