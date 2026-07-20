So sieht Österreichs neue Hopfenprinzessin aus

Überschäumende Freude bei Lisa Anderl aus Groß Schönau! Denn nach ihrer Kür beim Bierkirtag in Weitra darf die Maid fortan als Hopfenbotschafterin durch das Land ziehen.
Der Duft von knusprigem Schweinsbraten samt Waldviertler Knödeln, das Klirren der Bierkrüge, Blasmusik in den Gassen und tausende Besucher in Dirndl und Lederhose – der Weitraer Bierkirtag verwandelte die älteste Braustadt Österreichs einmal mehr in eine einzige, fröhliche Festmeile. In den Biergärten wurde das eigens gebraute Kirtagsbier ausgeschenkt, Musikanten spielten wie anno dazumal auf, während sich auf der Craftbeer-Meile Bierliebhaber durch edle Spezialitäten kosteten.
25 Jahre gelebte Hopfentradition
Der emotionale Höhepunkt des Festes war die 25. Wahl der Österreichischen Hopfenprinzessin. Mit viel Herzblut hatte Trachtenkönigin Elfi Maisetschläger wie immer das Treffen der schönen Maiden aus ganz Österreich organisiert. Zum silbernen Jubiläum kehrten sogar 25 ehemalige Hopfenprinzessinnen nach Weitra zurück, während sich 15 neue Kandidatinnen der prominenten Jury stellten. Mit dabei waren unter anderem Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Zwettler-Brauereichef Karl Schwarz sowie auch „Krone“-Umweltredakteur Mark Perry. Die Entscheidung fiel der Jury angesichts der Anmut der Kandidatinnen besonders schwer - schließlich gab es sogar zwei Hopfenprinzessinnen.
Strahlende Siegerinnen und große Emotionen
Die neuen Hoheiten strahlten um die Wette: Viktoria Rausch (23) aus Mühldorf und Simone Deisel (29) aus Nöchling wurden ex aequo zu Hopfenprinzessinnen 2026 gekürt. Die erst 17-jährige Lisa Anderl aus Großschönau wurde als Hopfenbotschafterin ausgezeichnet.
„Ich hätte nie gedacht, dass ich heute hier stehen darf. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl und eine riesige Ehre für mich“, freute sich Lisa Anderl mit leuchtenden Augen. Auch Simone Deisel war überwältigt: „Diese Schärpe tragen zu dürfen, macht mich unglaublich stolz. Ich werde unsere Braukultur mit ganzem Herzen vertreten.“ Viktoria Rausch ergänzte: „Weitra und der Hopfen gehören einfach zusammen. Dass ich dieses Jubiläumsjahr mitgestalten darf, macht mich überglücklich.“
Maisetschläger: Das Herz der Wahl
Für Organisatorin Elfi Maisetschläger war das Jubiläum ein Herzensprojekt. „25 Jahre Hopfenprinzessin – darauf dürfen wir alle stolz sein. Es ist schön zu sehen, wie diese Tradition Generationen verbindet und immer wieder junge Frauen begeistert“, sagte sie sichtlich bewegt. Als Dankeschön erhielt jede Kandidatin von ihr ein hochwertiges Dirndl, während Karl Schwarz jeder Teilnehmerin eine Kiste des Weitraer Kirtagsbiers überreichte.
Auch Bürgermeister Patrick Layr zeigte sich begeistert: „Der Bierkirtag verbindet unsere Stadt, unsere Brautradition und die Menschen. Genau dieses Miteinander macht Weitra so besonders.“
Pernkopf griff selbst zum Taktstock
LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf genoss das bunte Treiben sichtlich. Gemeinsam mit Brauereichef Karl Schwarz nahm er den traditionellen Bieranstich vor und überraschte anschließend das Publikum, als er den Taktstock übernahm und die Stadtkapelle unter der Leitung von Christine Huttmann dirigierte. „Unsere Braukultur ist gelebtes Kulturerbe und ein wichtiger Teil der Identität des Waldviertels. Der Bierkirtag zeigt eindrucksvoll, wie lebendig diese Tradition bis heute ist“, so Pernkopf.
Kurzer Schreck – dann wurde weitergefeiert
Für einen kurzen Schreckmoment sorgte lediglich ein Bierkutschenpferd, das auf dem Pflaster ausrutschte. Glücklicherweise blieb es bei einem kurzen Schrecken. Danach wurde wieder angestoßen, musiziert und gelacht – bis tief in die Nacht. Weitra bewies einmal mehr, dass hier nicht nur ausgezeichneter Gerstensaft gebraut wird, sondern auch Feste gefeiert werden, die noch lange in Erinnerung bleiben.
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