So sieht Österreichs neue Hopfenprinzessin aus

25 Jahre gelebte Hopfentradition

Der emotionale Höhepunkt des Festes war die 25. Wahl der Österreichischen Hopfenprinzessin. Mit viel Herzblut hatte Trachtenkönigin Elfi Maisetschläger wie immer das Treffen der schönen Maiden aus ganz Österreich organisiert. Zum silbernen Jubiläum kehrten sogar 25 ehemalige Hopfenprinzessinnen nach Weitra zurück, während sich 15 neue Kandidatinnen der prominenten Jury stellten. Mit dabei waren unter anderem Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Zwettler-Brauereichef Karl Schwarz sowie auch „Krone“-Umweltredakteur Mark Perry. Die Entscheidung fiel der Jury angesichts der Anmut der Kandidatinnen besonders schwer - schließlich gab es sogar zwei Hopfenprinzessinnen.