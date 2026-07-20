Jugendliche Straftäter künftig härter bestrafen!

Diese jungen Menschen müssten aus dem gewohnten Umfeld heraus geholt werden. Dass nun sowohl Justizministerin Sporrer als auch Vorarlbergs Landeshauptmann Wallner ähnliche Überlegungen in die öffentliche Debatte einbringen, wertet die Landesrätin als Zeichen dafür, dass der Handlungsbedarf mittlerweile parteiübergreifend erkannt wird. „Wer strafunmündig ist und wiederholt schwere Straftaten begeht, braucht klare Grenzen und Konsequenzen. Wegschauen hilft weder den Jugendlichen selbst noch den Opfern. Es braucht Einrichtungen, in denen junge Menschen wieder lernen, Verantwortung zu übernehmen und Regeln einzuhalten“, betont Landesrätin Mair gegenüber der „Krone“.

Konsequent gegen Straftäter vorgehen

Sie verweist darauf, dass Prävention und Unterstützung unverzichtbar seien. Gleichzeitig brauche es für jugendliche Intensivtäter konsequente Maßnahmen, wenn Gewalt und Kriminalität zur Regel werden. Einrichtungen mit einem klaren erzieherischen Auftrag könnten dazu beitragen, Jugendliche wieder auf den richtigen Weg zu bringen und gleichzeitig die Bevölkerung besser zu schützen. Sie selbst weiß, wie schwer es ist, zu diesen jungen Menschen durchzudringen. Betreuungspersonen tun sich da erfahrungsgemäß unglaublich schwer.