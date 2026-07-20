Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tiroler Landesrätin:

Jugendliche Straftäter künftig härter bestrafen!

Tirol
20.07.2026 06:00
(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Markus Gassler
Von Markus Gassler

In der Debatte um die Jugendkriminalität sieht sich die Tiroler Sicherheits-LR Astrid Mair (ÖVP) von Bund und Ländern bestätigt. Mair fordert klare Konsequenzen auch für Strafunmündige, die wiederholt Straftaten begehen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die jüngsten Aussagen von Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) zur Unterbringung straffälliger Jugendlicher in betreuten Wohngemeinschaften sorgen österreichweit für Diskussionen. Auch Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP), aktuell Vorsitzender der LH-Konferenz, hat sich zuletzt für konsequentere Maßnahmen im Umgang mit jugendlichen Intensivtätern ausgesprochen. Für Tirols Sicherheitslandesrätin Astrid Mair kommt diese Debatte nicht überraschend. Bereits seit längerer Zeit fordert sie klare Konsequenzen für strafunmündige Jugendliche, die wiederholt durch schwere Straftaten auffallen – die „Krone“ berichtete mehrfach.

Spezielle Einrichtungen für Jugendliche schaffen
Schon in der Vergangenheit sprach sich Mair dafür aus, dass strafunmündige Jugendliche, die eine erhebliche Gefahr für andere darstellen und sich bisherigen Erziehungsmaßnahmen entziehen konnten, in speziell geführten Einrichtungen mit klaren Regeln, verbindlichen Strukturen und intensiver pädagogischer Betreuung untergebracht werden sollten. Ziel sei dabei nicht die Bestrafung, sondern Erziehung, Resozialisierung und der Schutz der Bevölkerung.

Zitat Icon

Wer strafunmündig ist und wiederholt schwere Straftaten begeht, braucht klare Grenzen und Konsequenzen.“

Sicherheits-LR Astrid Mair (ÖVP)

Diese jungen Menschen müssten aus dem gewohnten Umfeld heraus geholt werden. Dass nun sowohl Justizministerin Sporrer als auch Vorarlbergs Landeshauptmann Wallner ähnliche Überlegungen in die öffentliche Debatte einbringen, wertet die Landesrätin als Zeichen dafür, dass der Handlungsbedarf mittlerweile parteiübergreifend erkannt wird. „Wer strafunmündig ist und wiederholt schwere Straftaten begeht, braucht klare Grenzen und Konsequenzen. Wegschauen hilft weder den Jugendlichen selbst noch den Opfern. Es braucht Einrichtungen, in denen junge Menschen wieder lernen, Verantwortung zu übernehmen und Regeln einzuhalten“, betont Landesrätin Mair gegenüber der „Krone“.

Konsequent gegen Straftäter vorgehen
Sie verweist darauf, dass Prävention und Unterstützung unverzichtbar seien. Gleichzeitig brauche es für jugendliche Intensivtäter konsequente Maßnahmen, wenn Gewalt und Kriminalität zur Regel werden. Einrichtungen mit einem klaren erzieherischen Auftrag könnten dazu beitragen, Jugendliche wieder auf den richtigen Weg zu bringen und gleichzeitig die Bevölkerung besser zu schützen. Sie selbst weiß, wie schwer es ist, zu diesen jungen Menschen durchzudringen. Betreuungspersonen tun sich da erfahrungsgemäß unglaublich schwer.

Lesen Sie auch:
Anna Sporrer: „Ich habe aus der Medien- Welt Zurufe bekommen, wie ich mit Einzel- Strafsachen ...
Per Gesetz
Ministerin plant Hausarrest für kriminelle Kinder
16.07.2026

Die aktuelle Debatte zeige, dass sich die politischen Positionen zunehmend annähern. Nun gelte es, rasch konkrete Lösungen umzusetzen und die notwendigen gesetzlichen sowie organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen. Ob durch Senkung der Strafmündigkeit oder durch spezielle Einrichtungen, es braucht jedenfalls eine passende Lösung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
20.07.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) macht sich derzeit bei einigen Wählerinnen und ...
Dengler-Rauswurf
Österreicher vertrauen Meinl-Reisinger weniger
Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
Unheilbar krank: Ski-Ass muss Karriere beenden
166.892 mal gelesen
Christophe Torrent muss seine Karriere beenden.
Oberösterreich
Autolenker ließ sterbenden Biker einfach liegen
133.875 mal gelesen
Symbolbild
Oberösterreich
Vater und langjähriger Feuerwehrchef getötet
116.329 mal gelesen
Krone Plus Logo
Johann P. (r.) übergab im Vorjahr sein Amt – nun trauert die FF Rain um ihren langjährigen ...
Innenpolitik
Neue Umfrage: SPÖ muss sogar um Platz 3 zittern
2096 mal kommentiert
Mit Andreas Babler geht es für die SPÖ in den Umfragen weiter steil bergab. 
Ausland
Putin übt Vergeltung für „russisches Amazon“
1830 mal kommentiert
Russland hat mit massiven Luftangriffen (links) auf die Zerstörung der ...
Innenpolitik
Brisant! So viele Flüchtlinge leben von Steuergeld
1819 mal kommentiert
Ein Flüchtlingsstrom anno 2015 im Jahr der Massenzuwanderung an der österreichischen Grenze. Bis ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf