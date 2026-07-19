Feuerwehr rettet verletzte Radlerin aus Bachbett

Am Sonntag verlor in Lobmingtal (Murtal, Steiermark) eine Frau die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte einen steilen Abhang hinab und blieb verletzt in einem Bachbett liegen. Die Feuerwehr musste die Radlerin aus ihrer misslichen Lage befreien.
Am Sonntag um die Mittagszeit kam es in der Gemeinde Lobmingtal zu einem schweren Fahrradunfall. Laut Informationen der örtlichen Feuerwehren dürfte die Frau die Kontrolle über ihr Rad verloren haben, stürzte einen steilen Abhang hinab und landete einige Meter unter der Straße in einem Bachbett.
Steile Böschung hinaufgetragen
Wegen ihrer Verletzungen konnte die Frau nicht mehr aus eigenen Kräften auf die Straße zurückkehren. „Die Einsatzkräfte trugen die Radfahrerin vorsichtig und schonend mittels Schaufeltrage und an einem Seil gesichert den steilen Abhang hinauf, um weitere Verletzungen zu vermeiden“, schildert Einsatzleiter Wolfgang Kampl von der Feuerwehr Kleinlobming.
Nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht.
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