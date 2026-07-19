Feuerwehr rettet verletzte Radlerin aus Bachbett

Am Sonntag um die Mittagszeit kam es in der Gemeinde Lobmingtal zu einem schweren Fahrradunfall. Laut Informationen der örtlichen Feuerwehren dürfte die Frau die Kontrolle über ihr Rad verloren haben, stürzte einen steilen Abhang hinab und landete einige Meter unter der Straße in einem Bachbett.