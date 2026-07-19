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Schwerer Sturz

Feuerwehr rettet verletzte Radlerin aus Bachbett

Steiermark
19.07.2026 14:38
Die Frau lag verletzt im Bachbett und musste von der Feuerwehr gerettet werden.
Die Frau lag verletzt im Bachbett und musste von der Feuerwehr gerettet werden.(Bild: Thomas Zeiler)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Am Sonntag verlor in Lobmingtal (Murtal, Steiermark) eine Frau die Kontrolle über ihr Fahrrad, stürzte einen steilen Abhang hinab und blieb verletzt in einem Bachbett liegen. Die Feuerwehr musste die Radlerin aus ihrer misslichen Lage befreien.

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Am Sonntag um die Mittagszeit kam es in der Gemeinde Lobmingtal zu einem schweren Fahrradunfall. Laut Informationen der örtlichen Feuerwehren dürfte die Frau die Kontrolle über ihr Rad verloren haben, stürzte einen steilen Abhang hinab und landete einige Meter unter der Straße in einem Bachbett. 

(Bild: Thomas Zeiler, Krone KREATIV)

Steile Böschung hinaufgetragen
Wegen ihrer Verletzungen konnte die Frau nicht mehr aus eigenen Kräften auf die Straße zurückkehren. „Die Einsatzkräfte trugen die Radfahrerin vorsichtig und schonend mittels Schaufeltrage und an einem Seil gesichert den steilen Abhang hinauf, um weitere Verletzungen zu vermeiden“, schildert Einsatzleiter Wolfgang Kampl von der Feuerwehr Kleinlobming.

Nach einer Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde die Frau ins Krankenhaus gebracht.

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