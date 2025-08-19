Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Glockengeläut

Nach „Lärmangriff“ schwindet Hoffnung auf Klärung

Oberösterreich
19.08.2025 08:00
Der Glockentrum wurde nun verbarrikadiert
Der Glockentrum wurde nun verbarrikadiert(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Die kuriose „Glocken-Attacke“ von Asten in Oberösterreich beschäftigt die Pfarre weiterhin. Die Sekretärin ist sich sicher, dass Jugendliche dahinterstecken, der Pfarrer glaubt eher an zwei junge Männer. Und der Bürgermeister zweifelt, dass das Überwachungsvideo etwas bringt.

0 Kommentare

„Das waren sicher Jugendliche, die dafür verantwortlich waren, dass bei uns zweimal hintereinander mitten in der Nacht die Glocken geläutet haben. Wir haben in unserem Arkadenhof ohnehin mit Vandalismus ein Dauerproblem. Ständig fliegen Steine, rohe Eier, oder der Innenhof wird verschmutzt“, nimmt sich Kerstin Heilmann, Sekretärin der Pfarre Asten, kein Blatt vor den Mund. „Wir haben reagiert. Zwei Ehrenamtliche haben oben am Kirchturm eine Metallverriegelung angebracht. Außerdem haben wir dort oben den Strom abgedreht. Die Glocken lassen sich jetzt nur noch in der Sakristei aktivieren.“

Zitat Icon

Auf unseren Aufruf, dass Hinweise erbeten sind, hat sich eigentlich keiner gemeldet. Die Leute haben nur in den sozialen Medien auf die Kirche geschimpft, ohne nachzudenken, dass ein Glockenläuten mitten in der Nacht wohl kaum von der Pfarre absichtlich gemacht wird.

Pfarrsekretärin Kerstin Heilmann

Bild: Pfarre Asten

Skeptisch ist hingegen Pfarrer Franz Spaller: „Es müssen zwei Personen gewesen sein, die eine gewisse Sachkenntnis und auch eine Gewaltbereitschaft haben. Immerhin mussten sie ja die Tür aufbrechen.“

Lesen Sie auch:
In diesen Glockenturm waren die Unbekannten eingedrungen.
Steuerung manipuliert
Nächtliches Glockengeläut raubt Anrainern Schlaf
16.08.2025

Der Sachschaden – die Rede ist von bis zu 5000 Euro – wird jetzt der Versicherung gemeldet. Die Hoffnung auf eine erfolgreiche Tätersuche ist nicht sehr groß. 

„Da erwartet sich die Pfarre zu viel“
Auch bei der Gemeinde Asten zweifelt man daran, dass Aufnahmen aus der Überwachungskamera den kuriosen „Krimi“ lösen werden. „Da erwartet sich die Pfarre zu viel. Unsere Videokamera überwacht nur den Marktplatz, weil wir dort ein Drogenproblem hatten“, sagt Bürgermeister Karl Kollingbaum . 

Porträt von Christoph Gantner
Christoph Gantner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
140.360 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
138.201 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
137.544 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
2591 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2005 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
1614 mal kommentiert
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Mehr Oberösterreich
Glockengeläut
Nach „Lärmangriff“ schwindet Hoffnung auf Klärung
In kleinem Ort
Schon wieder wurde Bankomat in die Luft gejagt
Auch Kleinkinder
Flucht vor Feuer und Rauch aus Welser Hochhaus
Lenker tot
Nächtlicher Unfall mit tragischem Ausgang
Krone Plus Logo
Klinikum Kirchdorf
Nach acht Monaten ist Medizingutachten fertig
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf