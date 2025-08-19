Nach „Lärmangriff“ schwindet Hoffnung auf Klärung

„Das waren sicher Jugendliche, die dafür verantwortlich waren, dass bei uns zweimal hintereinander mitten in der Nacht die Glocken geläutet haben. Wir haben in unserem Arkadenhof ohnehin mit Vandalismus ein Dauerproblem. Ständig fliegen Steine, rohe Eier, oder der Innenhof wird verschmutzt“, nimmt sich Kerstin Heilmann, Sekretärin der Pfarre Asten, kein Blatt vor den Mund. „Wir haben reagiert. Zwei Ehrenamtliche haben oben am Kirchturm eine Metallverriegelung angebracht. Außerdem haben wir dort oben den Strom abgedreht. Die Glocken lassen sich jetzt nur noch in der Sakristei aktivieren.“