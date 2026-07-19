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In Grazer Linie 1

89-Jähriger stürzte in Straßenbahn: Helfer gesucht

Steiermark
19.07.2026 10:21
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Samstagnachmittag kam ein 89-jähriger Mann in der Straßenbahnlinie 1 in Graz zu Sturz und verletzte sich dabei. Die Polizei sucht nun nach den Ersthelfern und weiteren Zeugen. 

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Gegen 16.20 Uhr war eine Bim der Linie 1 Richtung LKH Med Uni auf der Georgigasse unterwegs. Beim Wegfahren der Straßenbahn bei der Haltestelle „Auster Sport- und Wellnessbad“ dürfte ein 89-jähriger Fahrgast aus Graz im Bereich der zweiten Fahrzeugtüre gestürzt sein. Der Lenker der Straßenbahn (63) wurde durch das Sturzgeräusch auf den Vorfall aufmerksam und hielt die Bim sofort wieder an. 

Der 89-Jährige dürfte leichte Verletzungen erlitten haben und wurde vom Roten Kreuz in das UKH eingeliefert. Ein bislang unbekanntes, junges Paar kam dem Pensionisten als Ersthelfer zu Hilfe. Nachdem der Mann selbst kaum Angaben zum Unfallhergang machen konnte, sucht die Polizei nun nach Zeugen sowie den beiden Ersthelfern. Hinweise an: 059133/654110.

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