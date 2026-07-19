89-Jähriger stürzte in Straßenbahn: Helfer gesucht

Gegen 16.20 Uhr war eine Bim der Linie 1 Richtung LKH Med Uni auf der Georgigasse unterwegs. Beim Wegfahren der Straßenbahn bei der Haltestelle „Auster Sport- und Wellnessbad“ dürfte ein 89-jähriger Fahrgast aus Graz im Bereich der zweiten Fahrzeugtüre gestürzt sein. Der Lenker der Straßenbahn (63) wurde durch das Sturzgeräusch auf den Vorfall aufmerksam und hielt die Bim sofort wieder an.