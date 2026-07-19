Neue Wäsch‘ und Sieg vor großem Comeback in Liga 2

Neuer Wacker-Goalie verlor drei Zähne

Goalie Juri Kirchmayr erlebte in den vergangenen Tagen ein Wechselbad der Gefühle. Der GAK verlängerte erst kürzlich seinen Vertrag bis 2028 und verlieh ihn anschließend nach Innsbruck. Dort wurde der gebürtige Niederösterreicher erst am Freitag vorgestellt. Seine Bilanz: 28 Spiele und dabei 15 Partien ohne Gegentreffer sowie die Auszeichnung zum „Torhüter der Saison“ in der 2. Liga. „Ich möchte mich beweisen“, sagte der 20-Jährige.