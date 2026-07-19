Neue Wäsch‘ und Sieg vor großem Comeback in Liga 2

Der FC Wacker Innsbruck gewann am Samstag den letzten Test gegen Chemie Leipzig mit 1:0. Goalie Juri Kirchmayr hatte bei seinem Debüt großes Verletzungspech. Präsentiert wurden auch die neuen Trikots für das Comeback im Profi-Fußball.
Rund 2000 Unterstützer aus Leipzig sorgten mit einem eindrucksvollen Fanmarsch für Aufsehen. „Die Nord war voll, die Süd war voll – bei einem Testspiel 5000 Zuschauer zu haben, kann sich sehen lassen“, freute sich Wacker-Präsident Hannes Rauch über das große Zuschauerinteresse.
In einer sehr ausgeglichenen Partie sorgte Kapitän Rami Tekir in der Schlussminute mit dem 1:0-Siegestreffer für den Jubel.
Neuer Wacker-Goalie verlor drei Zähne
Goalie Juri Kirchmayr erlebte in den vergangenen Tagen ein Wechselbad der Gefühle. Der GAK verlängerte erst kürzlich seinen Vertrag bis 2028 und verlieh ihn anschließend nach Innsbruck. Dort wurde der gebürtige Niederösterreicher erst am Freitag vorgestellt. Seine Bilanz: 28 Spiele und dabei 15 Partien ohne Gegentreffer sowie die Auszeichnung zum „Torhüter der Saison“ in der 2. Liga. „Ich möchte mich beweisen“, sagte der 20-Jährige.
Bereits am Samstag folgte sein erster Einsatz im Wacker-Dress, der jedoch nach 60 Minuten vorzeitig endete. Bei einem Zweikampf wurde Kirchmayr unglücklich im Gesicht getroffen und verlor dabei drei Zähne. „Er wurde in die Klinik gebracht und dort behandelt. Es geht ihm gut“, teilte Rauch mit.
Neue Trikots vorgestellt
Abgesehen davon feierte Wacker einen gelungenen Abschluss der Vorbereitung. Bereits vor der Partie wurden die neuen Trikots präsentiert, mit denen man am Samstag (18 Uhr) im Cup gegen die Reichenau in die Saison startet.
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