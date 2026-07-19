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Intime Emotionen

Zöberner Fotograf gewinnt mit Fotos laufend Preise

Niederösterreich
19.07.2026 09:00
Florian Luckerbauer mit seinem Siegerbild beim PROWED Globe Award.
Florian Luckerbauer mit seinem Siegerbild beim PROWED Globe Award.(Bild: Krone KREATIV/Flotoanker)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Der frühere Standesbeamte Florian Luckerbauer alias „Flotoanker“ aus Zöbern hat die Seiten gewechselt und begleitet nun Hochzeiten mit der Fotolinse – mit großem Erfolg. Denn laufend gewinnt er mit seinen ausdrucksstarken und natürlichen Fotos Preise. 

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Wenn Brautpaare den schönsten Tag ihres Lebens feiern, ist Florian Luckerbauer meist ganz nah dabei – aber immer unauffällig. Der 33-jährige Berufsfotograf aus Zöbern, Bezirk Neunkirchen, hat sich mit seinem Unternehmen „Flotoanker Photography“ weit über die Grenzen Niederösterreichs einen Namen gemacht. Sein Erfolgsrezept: keine gestellten Posen, sondern echte Emotionen.

Als Standesbeamter war er vor, heute hinter der Kamera
Zur Hochzeitsfotografie kam der hauptberufliche Gemeindebedienstete eher zufällig. Während seiner Zeit als Standesbeamter fragten ihn Freunde, ob er ihre Trauung fotografieren würde. Aus den ersten standesamtlichen Hochzeiten wurde schnell eine Leidenschaft. Heute begleitet er Brautpaare in ganz Österreich, Deutschland und sogar Italien.

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Wenn ich mit Brautpaaren nicht auf einer Wellen- länge bin, begleite ich die Hochzeit lieber gar nicht. Schließlich bin ich bei sehr intimen Momenten dabei.

Florian Luckerbauer alias „Flotoanker“, Fotograf

Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm eine Hochzeit heuer: Kurz vor der Feier verriet ihm das Brautpaar ein streng gehütetes Geheimnis – sie erwarteten Nachwuchs. Während der Hochzeitsfeier überraschten sie Familie und Freunde mit einer Präsentation, in der plötzlich ein positiver Schwangerschaftstest zu sehen war. „Die Reaktionen festzuhalten, war ein unvergesslicher Moment“, erzählt der Fotograf.

Nicht nur für Hochzeiten wird Florian Luckerbauer gebucht. Mit diesem Bild erreichte er beim ...
Nicht nur für Hochzeiten wird Florian Luckerbauer gebucht. Mit diesem Bild erreichte er beim PROWED-Award den 2. Platz.(Bild: Flotoanker Florian Luckerbauer)

Mit seinen authentischen Reportagen überzeugt Luckerbauer inzwischen auch international. Beim renommierten PROWED Award wurde er gleich dreifach ausgezeichnet, außerdem erhielt er mehrere Preise bei den NÖ Berufsfotografen-Awards.

Der ungewöhnliche Name „Flotoanker“ ist übrigens kein Zufall: „‘Floto‘ ist eine Kombination aus Florian und Foto, der Anker steht für Bodenständigkeit – und genau das möchte ich mit meiner Arbeit vermitteln.“

https://flotoanker.at/

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