Zöberner Fotograf gewinnt mit Fotos laufend Preise

Als Standesbeamter war er vor, heute hinter der Kamera

Zur Hochzeitsfotografie kam der hauptberufliche Gemeindebedienstete eher zufällig. Während seiner Zeit als Standesbeamter fragten ihn Freunde, ob er ihre Trauung fotografieren würde. Aus den ersten standesamtlichen Hochzeiten wurde schnell eine Leidenschaft. Heute begleitet er Brautpaare in ganz Österreich, Deutschland und sogar Italien.