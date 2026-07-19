Zöberner Fotograf gewinnt mit Fotos laufend Preise

Der frühere Standesbeamte Florian Luckerbauer alias „Flotoanker“ aus Zöbern hat die Seiten gewechselt und begleitet nun Hochzeiten mit der Fotolinse – mit großem Erfolg. Denn laufend gewinnt er mit seinen ausdrucksstarken und natürlichen Fotos Preise.
Wenn Brautpaare den schönsten Tag ihres Lebens feiern, ist Florian Luckerbauer meist ganz nah dabei – aber immer unauffällig. Der 33-jährige Berufsfotograf aus Zöbern, Bezirk Neunkirchen, hat sich mit seinem Unternehmen „Flotoanker Photography“ weit über die Grenzen Niederösterreichs einen Namen gemacht. Sein Erfolgsrezept: keine gestellten Posen, sondern echte Emotionen.
Als Standesbeamter war er vor, heute hinter der Kamera
Zur Hochzeitsfotografie kam der hauptberufliche Gemeindebedienstete eher zufällig. Während seiner Zeit als Standesbeamter fragten ihn Freunde, ob er ihre Trauung fotografieren würde. Aus den ersten standesamtlichen Hochzeiten wurde schnell eine Leidenschaft. Heute begleitet er Brautpaare in ganz Österreich, Deutschland und sogar Italien.
Wenn ich mit Brautpaaren nicht auf einer Wellen- länge bin, begleite ich die Hochzeit lieber gar nicht. Schließlich bin ich bei sehr intimen Momenten dabei.
Florian Luckerbauer alias „Flotoanker“, Fotograf
Besonders in Erinnerung geblieben ist ihm eine Hochzeit heuer: Kurz vor der Feier verriet ihm das Brautpaar ein streng gehütetes Geheimnis – sie erwarteten Nachwuchs. Während der Hochzeitsfeier überraschten sie Familie und Freunde mit einer Präsentation, in der plötzlich ein positiver Schwangerschaftstest zu sehen war. „Die Reaktionen festzuhalten, war ein unvergesslicher Moment“, erzählt der Fotograf.
Mit seinen authentischen Reportagen überzeugt Luckerbauer inzwischen auch international. Beim renommierten PROWED Award wurde er gleich dreifach ausgezeichnet, außerdem erhielt er mehrere Preise bei den NÖ Berufsfotografen-Awards.
Der ungewöhnliche Name „Flotoanker“ ist übrigens kein Zufall: „‘Floto‘ ist eine Kombination aus Florian und Foto, der Anker steht für Bodenständigkeit – und genau das möchte ich mit meiner Arbeit vermitteln.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.