Durchbruch? Bund sichert Geld für Zillertalbahn zu

LH Anton Mattle ergänzt: „Durch die Unterstützung des Ministers und den Einsatz des Zillertales steht einer raschen Umsetzung nichts mehr im Weg.“ Auch Verkehrs-LR René Zumtobel ist optimistisch: „Nun können die nächsten Projektschritte angegangen werden. Damit rücken wir der Dekarbonisierung einen wichtigen Schritt näher und mit 2030 startet eine neue Ära der emissionsfreien Mobilität im Zillertal.“