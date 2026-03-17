Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Der Astronaut“

Ryan Goslings Freundschaft mit steinernem Alien

Unterhaltung
17.03.2026 05:00
Ryan Gosling in seiner neuen Hauptrolle in „Der Astronaut“.
Ryan Gosling in seiner neuen Hauptrolle in „Der Astronaut“.(Bild: Jonathan Olley)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

„Der Astronaut“ mit Superstar Ryan Gosling könnte der nächste große Kinohit werden – die „Krone“ weiß, was hinter dem Actionfilm mit Herz steckt und wie das Alien im Film entstanden ist.

0 Kommentare

Der neue Blockbuster dreht sich um zwei sehr unterschiedliche Freunde von zwei Enden der Galaxie, die gemeinsam das Universum retten. Nach „Der Marsianer“ mit Matt Damon wurde mit „Der Astronaut“ ein weiterer Weltbestseller von Andy Weir mit einem Superstar verfilmt. Ryan Gosling spielt den Mikrobiologen und unfreiwilligen Astronauten Grace, der mit einer scheinbar unmöglichen Mission ins All geschickt wird und dort auf fremdes Leben stößt. Sein Schauspielpartner ist über weite Strecken ein steinernes Alien ...

„Wir haben bei ,Der Marsianer‘ gelernt, dass wir die Wissenschaft dahinter nicht vereinfachen müssen. Das Publikum liebt, dass es komplex und fordernd ist“, so Drehbuchautor Drew Goddard. Stattdessen versuchte man, einige komplexe Vorgänge visuell zu erzählen, statt sie zu erklären.

(Bild: Jonathan Olley)

Beim Raumschiff-Design achtete man darauf, dass nicht die typische klinische Metall-Ästhetik dominiert. Die größte Herausforderung war aber der zweite Hauptdarsteller des Films, ein steinernes Alien ohne Gesicht namens Rocky. Kreaturen-Experte Neil Scanlan, der schon für „Star Wars“ gearbeitet hat, wurde hinzugezogen: „Es war aufregend, eine Kreatur zu erstellen, die wirklich eine Hauptrolle spielt. Das ist selten.“

Ryan Gosling mit Sandra Hüller.
Ryan Gosling mit Sandra Hüller.(Bild: Jonathan Olley)

Es wurden viele verschiedene Versionen produziert. Ein Puppenspieler erweckte Rocky dann am Set zum Leben. Denn das freundliche Alien sollte kein Platzhalter für Computer-Effekte sein, sondern in jeder einzelnen Szene auch wirklich präsent sein: „Ich war monatelang alleine vor der Kamera, ich war echt erleichtert, als Rocky dazukam. Das sieht man auch bestimmt im Film“, so Gosling.

Lesen Sie auch:
Ryan Gosling ist einer der Schauspielstars, die in dem neuen Star Wars-Film mitspielen.
Erstes Foto vom Set
Drehbeginn für „Star Wars“-Film mit Ryan Gosling
29.08.2025
Die Gewinner-Liste
Das sind die Abräumer der 98. Oscar-Verleihung
16.03.2026
sinkende Qualität?
Warner-Übernahme trübt die Oscar-Freude
15.03.2026

Übrigens hat auch die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller eine wichtige Rolle in „Der Astronaut“. Sie spielt eine strenge Wissenschaftlerin mit trockenem Humor: „Ich konnte mir in der Rolle niemand anderen als Sandra vorstellen. Ich dachte immer, dass es ein Traum sein würde, mit ihr zu arbeiten“, so Gosling, der Hüller 2023 kennengelernt hatte. „Der Astronaut“ startet am Donnerstag im Kino.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Unterhaltung
17.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Das Zollamt hat im Vorjahr 55 lebende Tiere beschlagnahmt, darunter mehrere Warane (Symbolbild).
Darunter Warane
Zollamt beschlagnahmte im Vorjahr 55 lebende Tiere
Mojtaba Khamenei ist seit den Angriffen von Israel und den USA aus der Öffentlichkeit ...
Aus Iran geschmuggelt?
Neuer Ayatollah soll in Moskauer Klinik sein
Der Airport ist wegen des Iran-Kriegs und der Gegenangriffe Teherans auf Staaten in der ...
Schock in den Emiraten
Flugverkehr in Dubai nach Drohnenangriff gestoppt
US-Präsident Donald Trump (hier im Bild mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte, Frankreichs ...
Straße von Hormuz
Trump fordert Hilfe, erhöht Druck auf NATO-Staaten
Bernhard Speer und er gehen für eine kurze Zeit getrennte Wege: Christopher Seiler (re.) zieht ...
Gesteht „Fehler“ ein
Seiler zieht sich nach Gewaltvorwürfen zurück
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
163.091 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
128.179 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe: Seiler gibt Instagram-Statement
126.186 mal gelesen
Nach den Gewaltvorwürfen gegen ihn gibt sich Seiler auf Instagram kleinlaut.
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1360 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
997 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
977 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf