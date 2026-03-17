Ryan Goslings Freundschaft mit steinernem Alien

Der neue Blockbuster dreht sich um zwei sehr unterschiedliche Freunde von zwei Enden der Galaxie, die gemeinsam das Universum retten. Nach „Der Marsianer“ mit Matt Damon wurde mit „Der Astronaut“ ein weiterer Weltbestseller von Andy Weir mit einem Superstar verfilmt. Ryan Gosling spielt den Mikrobiologen und unfreiwilligen Astronauten Grace, der mit einer scheinbar unmöglichen Mission ins All geschickt wird und dort auf fremdes Leben stößt. Sein Schauspielpartner ist über weite Strecken ein steinernes Alien ...