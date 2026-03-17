Ryan Goslings Freundschaft mit steinernem Alien

„Der Astronaut“ mit Superstar Ryan Gosling könnte der nächste große Kinohit werden – die „Krone“ weiß, was hinter dem Actionfilm mit Herz steckt und wie das Alien im Film entstanden ist.
Der neue Blockbuster dreht sich um zwei sehr unterschiedliche Freunde von zwei Enden der Galaxie, die gemeinsam das Universum retten. Nach „Der Marsianer“ mit Matt Damon wurde mit „Der Astronaut“ ein weiterer Weltbestseller von Andy Weir mit einem Superstar verfilmt. Ryan Gosling spielt den Mikrobiologen und unfreiwilligen Astronauten Grace, der mit einer scheinbar unmöglichen Mission ins All geschickt wird und dort auf fremdes Leben stößt. Sein Schauspielpartner ist über weite Strecken ein steinernes Alien ...
„Wir haben bei ,Der Marsianer‘ gelernt, dass wir die Wissenschaft dahinter nicht vereinfachen müssen. Das Publikum liebt, dass es komplex und fordernd ist“, so Drehbuchautor Drew Goddard. Stattdessen versuchte man, einige komplexe Vorgänge visuell zu erzählen, statt sie zu erklären.
Beim Raumschiff-Design achtete man darauf, dass nicht die typische klinische Metall-Ästhetik dominiert. Die größte Herausforderung war aber der zweite Hauptdarsteller des Films, ein steinernes Alien ohne Gesicht namens Rocky. Kreaturen-Experte Neil Scanlan, der schon für „Star Wars“ gearbeitet hat, wurde hinzugezogen: „Es war aufregend, eine Kreatur zu erstellen, die wirklich eine Hauptrolle spielt. Das ist selten.“
Es wurden viele verschiedene Versionen produziert. Ein Puppenspieler erweckte Rocky dann am Set zum Leben. Denn das freundliche Alien sollte kein Platzhalter für Computer-Effekte sein, sondern in jeder einzelnen Szene auch wirklich präsent sein: „Ich war monatelang alleine vor der Kamera, ich war echt erleichtert, als Rocky dazukam. Das sieht man auch bestimmt im Film“, so Gosling.
Übrigens hat auch die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller eine wichtige Rolle in „Der Astronaut“. Sie spielt eine strenge Wissenschaftlerin mit trockenem Humor: „Ich konnte mir in der Rolle niemand anderen als Sandra vorstellen. Ich dachte immer, dass es ein Traum sein würde, mit ihr zu arbeiten“, so Gosling, der Hüller 2023 kennengelernt hatte. „Der Astronaut“ startet am Donnerstag im Kino.
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