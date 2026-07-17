Loan until the end of the season
It’s Official! Sturm Graz Signs Forward from Germany
The deal is done! As the “Krone” previously reported, Sturm Graz has bolstered its squad with forward Nelson Weiper. The 21-year-old is joining on loan from Mainz 05 in Germany until the end of the season.
He has passed his physical, the papers have been signed, and Weiper is ready to get started. The 21-year-old is considered a gem on the Mainz attack and is now set to gain further experience in Graz.
Last season, he extended his contract with the German club and is now moving to Styria on loan for one season.
Six goals in 19 U21 international matches
The German U21 national team player was awarded the Fritz Walter Gold Medal in 2022 as Germany’s best young player; he scored seven goals in 74 competitive matches for Mainz and six goals in 19 U21 international matches.
“With his height, physicality, and presence in the penalty area, he perfectly fits the profile we’re looking for. With this loan, we’re boosting our quality in attack and are able to sign a player who offers a great overall package of experience in a top-five league, goal-scoring ability, and potential for development,” emphasized sporting director Michael Parensen.
Weiper himself added: “Sturm Graz is a top Austrian club, is once again competing for a spot in European competition this year, and has an excellent reputation as a platform for young strikers. These factors, along with the very positive discussions I had with Michael Parensen and the sporting staff in Graz, quickly convinced me that this move is exactly the right one for me for the upcoming season.”
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