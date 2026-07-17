74-Jähriger stirbt beim Schwimmen im Fluss

Tochter meldete Mann als vermisst

Noch am selben Abend meldete die Tochter des 74-Jährigen bei der Polizeiinspektion Herzogenburg eine Vermisstenanzeige. Wieso der Mann alleine schwimmen war, und wie es zu dem tragischen Unfall kam, wird von der Polizei ermittelt. Passanten zufolge, sei er kurz davor noch auf Steinen sitzend gesehen worden, ehe er ins Wasser sprang.