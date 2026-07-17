74-Jähriger stirbt beim Schwimmen im Fluss

Ein Pensionist ist nach einem Badeunfall in der Traisen im Bezirk St. Pölten ums Leben gekommen. Passanten entdeckten den leblos treibenden Mann im Fluss. Er verstarb noch im Krankenhaus.
Am Donnerstag gegen 17 Uhr im Bereich Oberndorf am Gebirge, einer Katastralgemeinde von Traismauer, entdeckten Zeugen einen Pensionisten in der Traisen schwimmen. Laut Polizei war der Einheimische alleine zum Fluss gegangen. Nur wenig später entdeckten weitere Zeugen den Mann regungslos im Wasser treibend.
Die Passanten reagierten sofort und zogen ihn ans Ufer. Sie begannen mit der Reanimation und riefen den Notarzt. Der Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ brachte den 74-Jährigen anschließend in das Universitätsklinikum St. Pölten. Dort kämpften die Ärzte noch um das Leben des Mannes – vergeblich. Er verstarb noch im Krankenhaus.
Tochter meldete Mann als vermisst
Noch am selben Abend meldete die Tochter des 74-Jährigen bei der Polizeiinspektion Herzogenburg eine Vermisstenanzeige. Wieso der Mann alleine schwimmen war, und wie es zu dem tragischen Unfall kam, wird von der Polizei ermittelt. Passanten zufolge, sei er kurz davor noch auf Steinen sitzend gesehen worden, ehe er ins Wasser sprang.
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