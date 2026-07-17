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Transfer coup

New Club for Austria Legend Philipp Hosiner!

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17.07.2026 06:49
Philipp Hosiner (left) is ready to give it another go.
Philipp Hosiner (left) is ready to give it another go.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

FCM Traiskirchen pulls off a real transfer coup just before the start of the season! With Austria legend Philipp Hosiner, a former Austrian national team player is joining the Regionalliga club, bringing a wealth of experience with him.

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The 37-year-old striker most recently played for the Young Violets, scoring ten goals and recording two assists in 25 games last season. In total, Hosiner scored 45 goals in 50 games over three seasons with the Young Violets.


:Champion and Top ScorerHosiner enjoyed the most successful phase of his career during the 2012–13 season with Wiener Austria. With 32 goals, he claimed the Bundesliga top scorer title and played a key role in the Veilchen’s championship victory. He made a total of five appearances for the Austrian national team. Hosiner also played in Germany and France.


’sNew ChapterFollowing the end of his professional career, Hosiner is now embarking on a newchapter. Starting in mid-August, the veteran will join team training at FCM Traiskirchen and contribute his experience both on and off the field.

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