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Cell Phone Dispute

17-Year-Old Held a Knife to the Victim’s Throat

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16.07.2026 19:54
SIG officers were on the scene in a flash (stock photo)
SIG officers were on the scene in a flash (stock photo)(Bild: Imre Antal)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

A dispute broke out Wednesday evening in Linz between a 15-year-old Slovak and a 17-year-old Syrian. The older boy allegedly snatched the younger boy’s cell phone from his hand. When the younger boy tried to get it back, the Syrian held a knife to his throat. The suspect was arrested.

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On July 15 at around 7:50 p.m., a dispute broke out between the 15-year-old Slovak and the 17-year-old Syrian on Seilerstätte in Linz —which is right next to the Order’s hospitals run by the Sisters and Brothers of Mercy—where the 17-year-old allegedly snatched the cell phone from the 15-year-old’s hand. When he tried to get it back, the Syrian held a knife to his throat. The Slovakian then ran away. He encountered a security guard, who alerted the police. 

The special unit arrived 30 seconds later
The SIG forces—the Rapid Intervention Group—arrived at the scene approximately 30 seconds after receiving the call and were able to immediately apprehend the suspect in the immediate vicinity. The cell phone and the knife were seized. After being questioned and following consultation with the district attorney’s office, the 17-year-old was transferred to the Linz correctional facility.

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