Es wird weiter gefaxt | Gesundheits-Irrsinn

Gesundheits-Irrsinn. Wie illustriert man den Bericht über diesen Irrsinn in unserem Gesundheitswesen? Natürlich mit einem Faxgerät. Im Bildarchiv fand die junge Redaktionskollegin einige Fotos, war sich aber nicht ganz sicher und fragte bei älteren Kollegen nach, ob darauf tatsächlich ein echtes Faxgerät dargestellt sei? Ja, Treffer. Selbst hat die Kollegin in den mittleren Zwanzigern gar kein Bild, wie diese Dinger ausgesehen haben. Kein Wunder, sind die Apparate, die via (Stand-)Telefonleitung Seiten übertragen, überall längst ausgemistet. Überall? Nein, natürlich nicht. Im Gesundheitsbereich werden sie weiter gepflegt und gehegt. Aber von Ministeriumsseite wird ohnehin versichert, dass die Faxablöse das Ziel bleibe, „aber sie soll geordnet, sicher und ohne unnötige Mehrkosten passieren“. Wann wir in Österreich wohl dieses Ziel erreichen? Hoffentlich noch bevor die notwendigen Bestandteile für die antiquierten Geräte nicht mehr geliefert werden…