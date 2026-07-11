Deutscher rettete Frau in Tirol vor dem Ertrinken

Dramatische Szenen am Freitagabend am Reintalersee in Kramsach in Tirol: Eine 60-jährige Tirolerin geriet beim Schwimmen plötzlich in akute Not und drohte rund 40 Meter vom Ufer entfernt unterzugehen. Ein 29-jähriger Badegast aus Deutschland reagierte geistesgegenwärtig, schnappte sich einen Rettungsring und rettete der Frau vermutlich das Leben.
Als die 60-Jährige gegen 19 Uhr vom gegenüberliegenden Ufer zurückschwamm, erlitt sie offenbar Kreislaufprobleme. Die Frau begann laut, um Hilfe zu rufen und drohte, im Wasser unterzugehen. Beim Versuch, sich auf den Rücken zu drehen, dürfte sie zudem Wasser geschluckt haben.
Badegast reagierte geistesgegenwärtig
Ein 29-jähriger Deutscher, der sich ebenfalls am Badesee aufhielt, erkannte den Ernst der Lage sofort. Ohne zu zögern, griff er zu einem am Ufer angebrachten Rettungsring, sprang ins Wasser und schwamm der erschöpften Frau entgegen. Mit vereinten Kräften gelang es ihm, die 60-Jährige bis ans Ufer zu ziehen.
Dort kümmerten sich weitere Badegäste um die Frau, bis Rettung und Notarzt eintrafen. Die Schwimmerin hustete zwar Wasser aus, war jedoch ansprechbar. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde sie mit dem Notarzthubschrauber „Heli 4“ in die Innsbrucker Klinik geflogen.
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