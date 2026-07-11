Deutscher rettete Frau in Tirol vor dem Ertrinken

Badegast reagierte geistesgegenwärtig

Ein 29-jähriger Deutscher, der sich ebenfalls am Badesee aufhielt, erkannte den Ernst der Lage sofort. Ohne zu zögern, griff er zu einem am Ufer angebrachten Rettungsring, sprang ins Wasser und schwamm der erschöpften Frau entgegen. Mit vereinten Kräften gelang es ihm, die 60-Jährige bis ans Ufer zu ziehen.