Laute und leise Misstöne um Musikschulen

Das in Planung befindliche Dienstrecht für Musikschulen sorgt derzeit für reichlich Misstöne unter dem Lehrpersonal. Arge Verschlechterungen ortet hier Martina Glatz, Vorsitzende der younion-Gewerkschaft und selbst Klavierlehrerin in Mödling etwa bei Einstufungen, Fahrkostenzuschuss und verpflichtenden Pausen zwischen den Unterrichtseinheiten. Für die Pädagogin ist die Novelle, die sich gerade in der Bürgerbegutachtung befindet, untragbar: In einer eiligst durchgeführten Umfrage sprachen sich zwei Drittel der 1500 Befragten für eine Abwanderung in ein anderes Bundesland aus.