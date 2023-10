Schlagabtausch um die Zukunft unserer Musikschulen

Kritik hagelte es auch seitens der Hochschülerschaft der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien in einem Offenen Brief an die Landesregierung und den Gemeindebund. Mit dem Dienstrechtsentwurf, der „Jobunsicherheit und keine kompetenzgerechte Entlohnung verspricht“, sei man nicht zufrieden, heißt es.