Streit um „heimlichen“ Windkraft-Vertrag

Wie berichtet, möchte sich Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ) mit einer Volksbefragung dazu noch Zeit lassen – weil er vorher klären will, ob die Gemeinde das Waldstück umwidmen lassen muss. Denn wenn das Land ein Gebiet für Windkraft vorgesehen hat, benötigt man die Umwidmung nicht zwingend, um ein Windrad zu bauen. „Ansonsten würde ich eine Volksbefragung durchführen, ohne der Garantie, ein Ja oder ein Nein geltend machen zu können“, erklärte er unlängst der „Krone“.