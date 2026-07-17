Neue ORF-Komödie: Auf halbem Weg ins Jenseits

In der soeben abgedrehten ORF-Komödie „Halbweg“ macht Simon Schwarz als ruheloser Geist dem Architekten Manuel Rubey in dessen neuen Haus das Leben schwer. Das führt zu allerhand amüsanten Verwicklungen und Komplikationen. 2027 soll der Film im ORF laufen.
Mit Geistern ist das immer so eine Sache. Sie können gutmütig und hilfreich sein, aber einem auch gehörig auf die Nerven geht und den Alltag durcheinanderwirbeln. Bei Architekt Stefan Altermann (Manuel Rubey) kriselt es in der Ehe gewaltig – sie steht kurz vor dem Ende. Abhilfe schaffen soll der Kauf samt Renovierung einer abgewohnten Villa in Wien. Damit will er Nathalie (Caroline Frank) beeindrucken und zurückgewinnen. Doch das neue Refugium muss er sich unerwartete mit dem spärlich gekleideten Theo (Simon Schwarz) teilen. Er behauptet, der Besitzer der Villa zu sein und fordert umgehend Stefans Auszug. Der weigert sich und kämpft gegen Theo an, bemerkt aber zunehmend, dass er der einzige ist, der ihn sehen kann. Theo ist ein Geist und erst auf dem halben Weg ins Jenseits ...
Von Mitte Juni bis Mitte Juli wurde im dritten Wiener Gemeindebezirk die mystische ORF-Komödie „Halbweg“ gedreht. Regisseurin Olivia Retzer zeigte sich von der Arbeit begeistert: „Das Besondere an der Geschichte ist, dass sie viel Verschiedenes vereint. Einerseits geht es um existenzielle Themen, gleichzeitig ist sie ein Genre-Mix zwischen Komödie und auch ein paar Mystery-Elementen. Manuel Rubey und Simon Schwarz sind so eingespielt und witzig miteinander, sie sind eigentlich wie Brüder.“
Die guten Freunde sind beruflich wie privat miteinander verbandelt. „Es handelt sich um eine Geschichte zweier Männer, die beide ein Problem haben und damit fertig werden wollen“, so Schwarz, der erstmals einen Geist spielt. „Die beiden halten einander den Spiegel vor“, ergänzt Rubey, „sie hätten die Situation doch gemeinsam lösen müssen.“ Der Film soll 2027 im ORF ausgestrahlt werden.
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