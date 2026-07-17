Neue ORF-Komödie: Auf halbem Weg ins Jenseits

Mit Geistern ist das immer so eine Sache. Sie können gutmütig und hilfreich sein, aber einem auch gehörig auf die Nerven geht und den Alltag durcheinanderwirbeln. Bei Architekt Stefan Altermann (Manuel Rubey) kriselt es in der Ehe gewaltig – sie steht kurz vor dem Ende. Abhilfe schaffen soll der Kauf samt Renovierung einer abgewohnten Villa in Wien. Damit will er Nathalie (Caroline Frank) beeindrucken und zurückgewinnen. Doch das neue Refugium muss er sich unerwartete mit dem spärlich gekleideten Theo (Simon Schwarz) teilen. Er behauptet, der Besitzer der Villa zu sein und fordert umgehend Stefans Auszug. Der weigert sich und kämpft gegen Theo an, bemerkt aber zunehmend, dass er der einzige ist, der ihn sehen kann. Theo ist ein Geist und erst auf dem halben Weg ins Jenseits ...