ORF Steiermark: Heißes Rennen um Direktorenposten

Als gesichert gilt, dass ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard in letzter Minute ihre Bewerbung abgeschickt hat. Obwohl Bernhard das geforderte Kriterium „Führungserfahrung“ kaum vorweisen kann, werden ihr allseits gute Chancen eingeräumt, Pigs erste Wahl zu sein. Hat er doch versprochen, bei der Besetzung der Direktorenposten strikt auf – schwer erfüllbare – Geschlechterparität zu achten.