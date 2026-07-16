ORF Steiermark: Heißes Rennen um Direktorenposten

Wer wird neuer Landesdirektor beim ORF Steiermark: Nadja Bernhard – oder doch ein Kandidat aus dem Grazer Studio? Die Bewerbungen liegen vor, die Entscheidung fällt am 11. August.
Die Katzen sind – weitgehend – aus dem Sack: Bis Dienstag Mitternacht, dem Ende der Bewerbungsfrist für die künftige Leitung des ORF-Landesstudios Steiermark und der weiteren Direktionen, hat sich, wie man hört, eine Reihe qualifizierter Bewerber gemeldet, auch wenn die Namen vom künftigen Generaldirektor Clemens Pig unter Verschluss gehalten werden.
Als gesichert gilt, dass ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard in letzter Minute ihre Bewerbung abgeschickt hat. Obwohl Bernhard das geforderte Kriterium „Führungserfahrung“ kaum vorweisen kann, werden ihr allseits gute Chancen eingeräumt, Pigs erste Wahl zu sein. Hat er doch versprochen, bei der Besetzung der Direktorenposten strikt auf – schwer erfüllbare – Geschlechterparität zu achten.
So stehen vermutlich auch die Chancen von Birgit Zeisberger und Sigrid Hroch, zwei mutmaßlichen Bewerberinnen aus dem Landesstudio, höher als jene von Chefredakteur Wolfgang Schaller, Moderator Franz Neger und Musikchef Bernd Pratter. Die Entscheidung fällt am 11. August.
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