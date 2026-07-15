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World Cup Semifinals Live

Kane or Messi: Who Will Join Spain in the World Cup Final?

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15.07.2026 04:38
After 16 fouls, the first yellow card was issued in the 37th minute.
After 16 fouls, the first yellow card was issued in the 37th minute.(Bild: EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH)
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Von krone Sport

The second semifinal of the 2026 World Cup: European Championship runner-up England, led by Harry Kane, faces World Champion Argentina, led by superstar Lionel Messi. We’re covering the match live (see live updates below). The score is currently 0–0.

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Here’s the LIVE TICKER:

The tournament bracket:

Tuchel Makes Three Changes to the Starting Lineup
England manager Thomas Tuchel is making three changes to his lineup compared to the 2-1 victory over Norway in the quarterfinals. First, he’s switching out both fullbacks. Reece James (back from a thigh injury) and Djed Spence are starting in place of Nico O’Reilly and Ezri Konsa. Additionally, Morgan Rogers is replacing Noni Madueke on the right attacking flank.

One change for Argentina
Argentina makes one change. Rodrigo de Paul is out. Giuliano Simeone takes his place.

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