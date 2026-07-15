Kane or Messi: Who Will Join Spain in the World Cup Final?

Tuchel Makes Three Changes to the Starting Lineup

England manager Thomas Tuchel is making three changes to his lineup compared to the 2-1 victory over Norway in the quarterfinals. First, he’s switching out both fullbacks. Reece James (back from a thigh injury) and Djed Spence are starting in place of Nico O’Reilly and Ezri Konsa. Additionally, Morgan Rogers is replacing Noni Madueke on the right attacking flank.