Firefighting water from Bad
Stockschützenhalle in the Innviertel burned down
A Level 2 alarm was triggered in Raab on Wednesday after the local curling hall caught fire. Eight fire departments rushed to the scene, and firefighting efforts are still underway as of this writing.
Around 4:15 p.m., sirens wailed in Raab. The local curling hall across from the outdoor pool was fully engulfed in flames; eight fire departments rushed to the scene, and a Level 2 alarm was triggered.
Hall Devoured by Flames
Water from the outdoor pool across the street was among the resources used to extinguish the fire. Despite the firefighters’ rapid response, the curling hall—which featured four asphalt lanes—burned to the ground.
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