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At the Weiz Rally

HTL Students from Steyr Work on 280-PS Race Cars

Nachrichten
15.07.2026 18:28
Students from HTL Steyr will be changing Luca Pröglhöf’s tires at the Weiz Rally. Steyr
Students from HTL Steyr will be changing Luca Pröglhöf’s tires at the Weiz Rally. Steyr(Bild: Krone-Collage/Luca Pröglhöf Racing Team)
Porträt von Michael Schütz
Von Michael Schütz

At the Weiz Rally, which starts on Thursday, Upper Austrian Simon Wagner has another chance to clinch the title. But six students from the HTL in Steyr are also drawing attention, as they’ll be working as mechanics on a 280-PS race car.

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All eyes are on the Weiz Rally, which starts on Thursday! But that’s not just because serial national champion Simon Wagner is poised to defend his title early once again. Rather, all eyes are on six students (three boys and three girls) from HTL Steyr, who will be working as mechanics on a 280 PS e-rally car!

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