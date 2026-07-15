Search Operation in the Ötztal Valley
Fall Near Waterfall: Major Search Operation in the Ötztal Valley
A large-scale search operation has been underway in the Ötztal valley in Tyrol since early Wednesday afternoon! A police cadet (34) fell near the Stuibenfall waterfall in Umhausen and was swept away. Dozens of emergency responders and helicopters are on the scene.
Shortly after noon, the Tyrol Emergency Dispatch Center received an emergency call reporting that a person had fallen while climbing near the Stuibenfall. The woman was apparently swept away by the current. A large-scale search operation was immediately launched.
While participating in alpine training, the police cadet fell into the waterfall from the Stuibenfall via ferrata for unknown reasons.
Die Tiroler Polizei
Around 3:15 p.m., law enforcement finally announced that the missing person was a 34-year-old police cadet.
“During alpine training, she fell into the waterfall at the Stuibenfall via ferrata for unknown reasons,” investigators said.
Among those on the scene are water rescue teams, the fire department, mountain rescue, police, and specialized canyoning rescuers. Emergency medical helicopters—Martin 2 and Christophorus 1—were also called in to provide support.
Search Expanded to the Ötztaler Ache
Consequently, the search was also expanded to the Ötztaler Ache. Lookout posts were also stationed downstream. A crisis intervention team is reportedly on site—it is apparently assisting the group to which the person belonged.
No further details regarding the circumstances of the accident are available at this time.
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