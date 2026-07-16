Mit null Euro elektrisch durch die Republik fahren

Arbeit am Bau gegen ein Würstel mit Brot und Senf

Die ersten Angebote gibt es bereits: Stall ausmisten, Fenster putzen, Hunde ausführen oder beim Hausbau helfen. Ein Follower versprach ihm Würstel, wenn er auf der Baustelle mit anpackt. Natürlich könnte Castañeda auch kleine Comedyauftritte geben. Spannender findet er jedoch Aufgaben, die ihn aus seiner Komfortzone holen. „Genau das dürfte für die Leute am lustigsten werden.“ Ganz ohne Sicherheitsnetz reist er dennoch nicht. Eine Bankomatkarte bleibt für echte Notfälle im Gepäck. Dazu kommen Campingkocher und Lebensmittel. „Bevor ich verhungere, werde ich mir natürlich etwas kaufen. Ich gehe aber davon aus, dass es nicht notwendig sein wird.“