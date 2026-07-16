Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kabarettist on tour

Mit null Euro elektrisch durch die Republik fahren

Tirol
16.07.2026 19:00
Mit seinem E-Scooter will Gabriel Castañeda durch Österreich fahren.
Mit seinem E-Scooter will Gabriel Castañeda durch Österreich fahren.(Bild: Johanna Birbaumer)
Porträt von Hubert Berger
Von Hubert Berger

Ab 1. August will Gabriel Castañeda Österreich mit dem E-Scooter durchqueren – ohne einen Cent auszugeben. Bezahlt wird mit Arbeit, Humor und ungewöhnlichen Gegenleistungen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Inspiration kam von Ewan McGregor. In der Fernsehserie „Long Way Round“ fuhr der Schauspieler mit Charley Boorman auf Motorrädern von London bis New York – auf der langen Route Richtung Osten. Gabriel Castañeda war begeistert. „Aber ich bin weder Multimillionär noch ein Hollywood-Superstar“, sagt der beliebte Tiroler Comedian. Also stampfte er die große Reise auf ein österreichisches Format ein: E-Scooter statt Motorrad, Strengen statt London, Hainburg anstatt New York.

Am 1. August geht es los. Drei Wochen lang will Castañeda Österreich durchqueren – ohne Geld. Essen, Strom und Schlafplätze will er sich mit Gegenleistungen verdienen. „Ich möchte nichts geschenkt bekommen. Ich will den Menschen, die mir helfen, auch etwas geben.“

Arbeit am Bau gegen ein Würstel mit Brot und Senf
Die ersten Angebote gibt es bereits: Stall ausmisten, Fenster putzen, Hunde ausführen oder beim Hausbau helfen. Ein Follower versprach ihm Würstel, wenn er auf der Baustelle mit anpackt. Natürlich könnte Castañeda auch kleine Comedyauftritte geben. Spannender findet er jedoch Aufgaben, die ihn aus seiner Komfortzone holen. „Genau das dürfte für die Leute am lustigsten werden.“ Ganz ohne Sicherheitsnetz reist er dennoch nicht. Eine Bankomatkarte bleibt für echte Notfälle im Gepäck. Dazu kommen Campingkocher und Lebensmittel. „Bevor ich verhungere, werde ich mir natürlich etwas kaufen. Ich gehe aber davon aus, dass es nicht notwendig sein wird.“

Geld hat er keines dabei.
Geld hat er keines dabei.(Bild: Johanna Birbaumer)

Vom Oberländer Strengen bis nach Hainburg
Die Reise beginnt vor seiner Haustür in Strengen und führt zunächst Richtung Osten. Wien ist das Mindestziel, idealerweise will Castañeda bis Hainburg an der Donau gelangen. Danach fährt er mit dem Zug zurück nach Landeck und nimmt die Weststrecke über den Arlberg bis Bregenz in Angriff. Eine fixe Route gibt es nicht. Wohin er fährt, entscheiden jene Menschen, die ihm Arbeit, Essen oder einen Schlafplatz anbieten.

„Wenn ich eigentlich nach Salzburg will, mir aber jemand in Bischofshofen eine Übernachtung anbietet, muss ich eben dorthin.“ In Tirol rechnet Castañeda aufgrund seiner Bekanntheit mit viel Unterstützung. Richtung Osten könnte es schwieriger werden. Ob Menschen am Land tatsächlich hilfsbereiter sind als in der Stadt, will er herausfinden.

Zitat Icon

Ich hasse zelten. Ich bin eine totale Prinzessin.

Gabriel Castañeda

80 elektrische Kilometer im Idealfall am Stück 
Wie weit der Scooter tatsächlich kommt, weiß er noch nicht. Der Hersteller verspricht 80 Kilometer Reichweite. Castañeda ist skeptisch. „Das werde ich am ersten Tag herausfinden.“ Mit dabei sind Zelt, Schlafsack, Isomatte, Kleidung, Kameras, Akkus und eine Drohne. Ein Produktionsteam gibt es nicht. „Ich bin Kameramann, Tonmann, Assistent und Aufnahmeleiter. Ich bin eine kleine Ich-AG.“ Auf seinem WhatsApp-Kanal „Ohne Geld durch Österreich“ will er täglich veröffentlichen, wo er sich befindet. Dadurch sollen Menschen aus der Umgebung spontan Arbeit oder Hilfe anbieten können.

Zitat Icon

Ich habe mir fünf Kilo Fett angefressen, damit ich Reserven habe, falls alles schiefläuft.

Gabriel Castañeda

Die Tiroler Prinzessin auf der Isomatte
Der geborene Abenteurer ist Castañeda nach eigener Einschätzung nicht. Er schaue sich zwar gerne Videos von Menschen an, die mit Motorrädern durch Wüsten fahren. Selbst schlafe er aber am liebsten im eigenen Bett. „Ich hasse zelten. Ich bin eine totale Prinzessin.“ Selbst zu Hause müsse der Polster richtig liegen. Was er bereits am zweiten Tag verfluchen wird, weiß er deshalb lachend schon jetzt: „Die gesamte Idee.“ Für sein Durchhaltevermögen hat er auf ungewöhnliche Weise vorgesorgt. „Ich habe mir fünf Kilo Fett angefressen, damit ich Reserven habe, falls alles schiefläuft.“ Handwerkliches Geschick dürfte unterwegs wichtiger werden als Humor.

Castañeda rechnet damit, den Scooter auf den rund 800 Kilometern reparieren zu müssen. Abbrechen würde er nur, wenn mehrere Tage lang niemand bereit wäre, ihm zu helfen, oder das Projekt völlig ins Leere laufe. Damit rechnet er allerdings nicht. Die schönste Geschichte wäre für ihn ohnehin jene, die mit einem einfachen Satz endet: „Ich würde es sofort noch einmal machen.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
16.07.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Die recht ungewöhnlich Wolkenformation war mindestens zehn Minuten lang deutlich am Himmel zu ...
Zehn Minuten zu sehen
Wolken formen am Himmel über China die Zahl 6
Während Hitzewelle
Staubteufel tanzte auf Parkplatz um Autos herum
Bereits 51. Ausbruch
Kilauea schleudert Lava 300 Meter in die Luft
Rund um Toronto (Bild) wüten Waldbrände – der Rauch zieht bis nach New York.
Just vor WM-Finale
Waldbrände rund um Toronto verrauchen New York
Influencerin packt aus
Was ist in Sozialen Medien eigentlich noch echt?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Oberösterreicherin nach brutalem Sex verblutet
155.571 mal gelesen
Krone Plus Logo
Bei der Tat soll massive Gewalt im Spiel gewesen sein. Das Opfer konnte im Spital nicht mehr ...
Tirol
Polizeischülerin stürzt bei Wasserfall in den Tod
134.303 mal gelesen
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet!
Forum
„Bitte nicht wundern, wenn keiner mehr kommt!“
115.869 mal gelesen
Für ein frisch gezapftes kleines Bier müssen Gäste in Tirol bis zu 5,20 Euro hinblättern.
Innenpolitik
Steuerzahler muss Stockers Österreich-Tour zahlen
1509 mal kommentiert
Auf Social Media trommelt der Kanzler für seine Veranstaltungsreihe „Österreich im ...
Außenpolitik
Trump: „Es wird keiner von euch übrig bleiben“
793 mal kommentiert
Präsident Trump am Dienstag im Oval Office
Kolumnen
NEOS: Wo unbequeme Meinungen keinen Platz haben
761 mal kommentiert
Beate Meinl-Reisinger übernahm – und schlug Matthias Strolz die Tür vor der Nase zu.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf