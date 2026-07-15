Grünes Licht für die umstrittene Spange Wörth

Das Bundesverwaltungsgericht ließ daraufhin Gutachten aus den Bereichen Naturschutz, Vogelkunde, Landwirtschaft, Verkehrstechnik und Schalltechnik erstellen und verhandelte an insgesamt acht Tagen. Zudem legte das Gericht dem Europäischen Gerichtshof eine Rechtsfrage zur Auslegung der EU-Vogelschutzrichtlinie vor. Der EuGH stellte Anfang des Jahres klar, dass Projekte trotz möglicher Auswirkungen auf einzelne Vögel zulässig sein können, sofern wirksame Maßnahmen erhebliche Auswirkungen auf die Bestände verhindern. Auf Basis dieser Vorgaben schloss das Bundesverwaltungsgericht nun sein Verfahren ab.