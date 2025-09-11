S34: Steht umstrittene Schnellstraße vor Neustart?

Weil ein klares „Nein“ aus dem Ministerium für sie jedoch anders klingt, sind die Gegner in akuter Alarmbereitschaft. „Wenn es das Projekt in das Bauprogramm der ASFINAG schafft, können jederzeit die Bagger anrollen. Es ist ja völlig genehmigt“, sorgt sich Elisabeth Prochaska von der Initiative „Stopp S 34“. Sie kündigt rasche Maßnahmen an, etwa eine Infostelle mit allen Betroffenen entlang der Trasse. „Wir können es uns nicht erlauben, weitere landwirtschaftlichen Fläche zu versiegeln“, betont sie.