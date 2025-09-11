Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Durch neuen Minister

S34: Steht umstrittene Schnellstraße vor Neustart?

Niederösterreich
11.09.2025 09:15
Lässt Verkehrsminister Peter Hanke die alten Pläne der S 34 Realität werden?
Lässt Verkehrsminister Peter Hanke die alten Pläne der S 34 Realität werden?(Bild: Krone KREATIV/ASFINAG, urbantschitsch mario)

Weil die S 34 unter dem neuen Verkehrsminister weiter evaluiert wird, sind die Gegner des umstrittenen Megaprojekts in akuter Alarmbereitschaft. Denn der Bau könnte rasch starten.

0 Kommentare

Kommt sie, oder kommt sie nicht? Seit Jahrzehnten wird über den Bau der Traisental-Schnellstraße, einem neun Kilometer langen Straßenstück von St. Pölten bis Wilhelmsburg, heftig diskutiert. Unter der ehemaligen Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) geriet ein Baustart in weite Ferne. Sie hatte das Projekt gestoppt und 2021 eine Redimensionierung angekündigt. Der Plan einer höherrangigen Straße war vom Tisch.

Keine konkreten Informationen
Doch nun sitzt Peter Hanke (SPÖ) an ihrer Stelle. Er positioniert sich (noch) nicht so eindeutig. Die S 34 werde nach wie vor evaluiert. In welcher Form? Dazu wollte man sich im Ministerium nicht näher äußern. Auch den in St. Pölten absolut regierenden Parteikollegen Hankes liegen aktuell keine neuen Informationen zum Stand der Schnellstraße vor.

Weil ein klares „Nein“ aus dem Ministerium für sie jedoch anders klingt, sind die Gegner in akuter Alarmbereitschaft. „Wenn es das Projekt in das Bauprogramm der ASFINAG schafft, können jederzeit die Bagger anrollen. Es ist ja völlig genehmigt“, sorgt sich Elisabeth Prochaska von der Initiative „Stopp S 34“. Sie kündigt rasche Maßnahmen an, etwa eine Infostelle mit allen Betroffenen entlang der Trasse. „Wir können es uns nicht erlauben, weitere landwirtschaftlichen Fläche zu versiegeln“, betont sie.

Lesen Sie auch:
Romana Drexler ist Sprecherin der Bürgerinitiative „Stopp S34“.
„Spange Wörth“
Pläne zur S34: „Umwelt und Bürger sind in Gefahr“
09.01.2024
Wegen Bau der S34
Politiker brachten Anzeige gegen Gewessler ein
14.04.2023
Aus für Lobau-Tunnel
S34 für St. Pölten wird zur „Sparschnellstraße“
30.11.2021
S34-Gegner frohlocken
„Das ist der Todesstoß für die Schnellstraße“
12.09.2021

Unterdessen hat sich freilich auch die Opposition in St. Pölten zu Wort gemeldet, die S 34 könnte zentrales Thema im kommenden Gemeinderatswahlkampf werden. Die Grünen, klar gegen das Projekt, fordern umgehend Klarheit vom Minister. „Die Sachlage ist klar: Die S 34 war und ist nicht sinnvoll“, so Gemeinderat Walter Heimerl-Lesnik.

„Image war wichtiger“
Für die ÖVP brauche es eine Redimensionierung und betriebsnahe Ersatzflächen für Landwirte. „Eine Zusage zum alten Projekt wird es von uns nicht geben“, so (Noch-)Vizebürgermeister Matthias Adl. Er kritisiert aber auch Gewessler: „Sie ist mit ihrem Baustopp bewusst das Risiko eingegangen, dass ihr Nachfolger das alte Projekt wieder aus der Lade zieht. Aber ihr Image war ihr wichtiger!“

Für die FPÖ ist die ursprüngliche Version der S 34 hingegen ein Schlüsselprojekt für Niederösterreich. „Jede Verzögerung bedeutet eine weitere Belastung für die Bevölkerung. Wir warten auf Entscheidungen aus dem Ministerium“, so Verkehrslandesrat Udo Landbauer.

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Vier Menschen sollen beim Einsturz dieses mehrstöckigen Gebäudes ums Leben gekommen sein.
Hauseinsturz, Chaos
Überschwemmungen: Mehrere Tote auf Bali
Das Kopftuchverbot für Kinder unter 14 Jahren an Schulen geht nun in die Begutachtungsphase.
Strafdrohung inklusive
Kopftuchverbot für Kinder kommt – und soll bleiben
Dirndl, Tracht und Gaudi – es geht wieder los! Am 25. September öffnet Österreichs größtes ...
„Das Leben is a Fest!“
380.000 Besucher auf Wiener Kaiser Wiesn erwartet
Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin
181.530 mal gelesen
Wien
Drama um kleinen Luka: Mutter legt Alko-Beichte ab
117.391 mal gelesen
Der erst neun Monate alte Bub wurde vergangenen Donnerstag von den Eltern am Wienerberg im ...
Oberösterreich
„Bitte macht einen großen Bogen um unser Haus“
108.856 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hotelier Roland Ballner ist seit 35 Jahren in der Branche. Mittlerweile ist er es leid, sich auf ...
Außenpolitik
Russische Drohnen: Polen trommelt NATO zusammen
1743 mal kommentiert
Polens Regierungschef Donald Tusk ruft nach dem Abschuss russischer Kampfdrohnen die ...
Ausland
Polens Luftwaffe schießt russische Kampfdrohnen ab
1573 mal kommentiert
Außenpolitik
Russen-Diplomat: „Drohnen kamen aus der Ukraine“
1311 mal kommentiert
Die polnische Armee ist nach den Drohnenabschüssen in Alarmbereitschaft. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf