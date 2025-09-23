Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drei Stunden pro Tag

Bürger machen auf Protest-Podest gegen S34 mobil

Niederösterreich
23.09.2025 05:45
Die Gegner des Projekts demonstrieren jetzt täglich.
Die Gegner des Projekts demonstrieren jetzt täglich.(Bild: Bernd Klug, Nadelbach)

Landwirte, Experten und Initiativen kämpfen drei Wochen lang genau dort in St. Pölten um die Landschaft, auf der die umstrittene Schnellstraße errichtet werden könnte.

0 Kommentare

Auf den ersten Blick wirkt der Standort für einen Protest wenig gut gewählt: inmitten von Feldern, ein wenig außerhalb der St. Pöltner Katastralgemeinde Nadelbach – also praktisch im Nirgendwo. Doch genau dort könnten bald Tausende Autos täglich durchfahren, wenn nämlich die umstrittene Traisental-Schnellstraße gebaut wird. Unter Ministerin Leonore Gewessler noch auf dem Abstellgleis könnte sie unter Nachfolger Peter Hanke ein Comeback feiern. Zumindest werden die bereits vollständig genehmigten Pläne für die S34 nun wieder evaluiert.

Drei Stunden täglich
Aus diesem Grund machen die Gegner des Megaprojekts mobil. Aus Stroh wurde ein Protest-Podest gefertigt, das zumindest drei Wochen lang täglich von 15 bis 18 Uhr „die gesamte Vielfalt St. Pöltens“ aufzeigen soll. „Wer sich 2025 anschickt, sündteure Straßenbauprojekte wieder an den Start zu bringen, hat die Rechnung ohne die Bürger gemacht“, gibt man sich kämpferisch.

Lesen Sie auch:
Lässt Verkehrsminister Peter Hanke die alten Pläne der S 34 Realität werden?
Durch neuen Minister
S34: Steht umstrittene Schnellstraße vor Neustart?
11.09.2025
„Spange Wörth“
Pläne zur S34: „Umwelt und Bürger sind in Gefahr“
09.01.2024
Aus für Lobau-Tunnel
S34 für St. Pölten wird zur „Sparschnellstraße“
30.11.2021

Betroffene Landwirte kommen dort ebenso zu Wort wie Bürgerinitiativen oder Dorfgemeinschaften. „Bei dem Gedanken daran, dass diese ganze Aussicht und die gesunde Erde unter Asphalt verschwinden sollen, wird mir schlecht“, betont etwa Hermann Fahrnberger, der die Initiative „Landrettung“ ins Leben gerufen hat. 

Porträt von Thomas Werth
Thomas Werth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Sein letzter Auftritt im Burgtheater
Letzter Applaus
Wien nahm Abschied von Claus Peymann
Umstände noch unklar
USA: Tiertrainer stirbt bei Attacke von Tiger
Zahlreiche französische Bürgermeister ließen auf ihren Rathäusern die palästinensische Flagge ...
Umstrittene Aktion
Palästina-Flaggen auf französischen Rathäusern
Böen bis zu 265 km/h
Super-Taifun „Ragasa“ legt Flughafen Hongkong lahm
Früher beste Freunde, nach dem großen Bruch höchstens noch Gesinnungsgenossen:  Donald Trump und ...
Funkstille beendet
Kirk-Gedenken: Handshake zwischen Trump und Musk
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
149.213 mal gelesen
Oberösterreich
Nach Betäubung: Hier spaziert „Emil“ in Freiheit
139.835 mal gelesen
Ein bisschen wackelig auf den Beinen war er nach der Narkose wohl schon noch: „Emil“ beim ...
Tirol
„Emil“ sucht, Artgenosse hat Partnerin gefunden
133.249 mal gelesen
Elchbulle „Luke“ mit dem sogenannten Bastgeweih. 
Außenpolitik
Von der Leyen will „jeden Zentimeter“ verteidigen
1847 mal kommentiert
Europa schließe aktuell „Fähigkeitslücken“, so von der Leyen.
Innenpolitik
Metaller einigen sich bereits in erster KV-Runde
1629 mal kommentiert
Innenpolitik
Die „Macht“ der Grünen über die Dreier-Regierung
1321 mal kommentiert
Die neue Parteichefin Gewessler zeigt sich selbstbewusst.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf