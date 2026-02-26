Nach Urteil rückt der Bau der S34 ein Stück näher

Konkret geht es dabei um die geplante, knapp zwei Kilometer lange Zubringerstraße „Spange Wörth“ von der S 34 zum Gewerbegebiet im Süden der Landeshauptstadt. Diese hat im Gegensatz zum Hauptprojekt noch keine rechtskräftigen Genehmigungen. Mehrere Umweltorganisationen hatten den Bau vor dem Bundesverwaltungsgericht beanstandet, weil er gegen die Richtlinie zum Schutz sämtlicher wildlebender Vogelarten verstoße, vor allem jenem des Mittelspechts. Um den Fall zu klären, landete dieser beim Höchstgericht in Luxemburg.