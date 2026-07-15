In der Kremser Altstadt heißt es „Alles Marille!“

Noch bis zum 26. Juli können Besucher das besondere Jubiläumsfest „Alles Marille!“ in der wunderschönen Altstadt in Krems erleben.
30 Jahre besteht dieses Traditionsfest in der Donaumetropole bereits und zieht alljährlich rund 250.000 Gäste in seinen Bann. Zahlreiche Marillenstände präsentieren ihre Spezialitäten: kulinarische Genüsse aller Art verwöhnen die Besucher, von Marmeladen, süßen Schmankerln, Säften bis hin zu pikanten Chutneys. Natürlich dürfen auch die legendären Marillenknödel nicht fehlen! Volkstanzgruppen und Live-Musik sorgen für Unterhaltung, Glücksritter können sich beim Glücksrad versuchen.
Jeden Samstag wartet auf die Besucher ein besonderes Highlight: der längste Marillenkuchen mit über 20 Metern Länge darf verkostet werden!
Wer noch bei der Prämierung der besten Marillenmarmelade mitmachen möchte, der kann noch bis 17. Juli seine eigene Kreation im Glas einreichen.
Auch die über 200 Geschäfte, Lokale und Marktstände tauchen die Kremser Altstadt in ein kräftiges Orange – mit besonderen Angeboten, Aktionen und kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnen sie die Besucher.
Nützen Sie die nächsten Tage und werden auch Sie Teil dieses traditionellen Jubiläumsfestes!
Das vollständige Programm und alle Informationen dazu finden Sie bitte auf www.alles-marille.at
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