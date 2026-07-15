In der Kremser Altstadt heißt es „Alles Marille!“

30 Jahre besteht dieses Traditionsfest in der Donaumetropole bereits und zieht alljährlich rund 250.000 Gäste in seinen Bann. Zahlreiche Marillenstände präsentieren ihre Spezialitäten: kulinarische Genüsse aller Art verwöhnen die Besucher, von Marmeladen, süßen Schmankerln, Säften bis hin zu pikanten Chutneys. Natürlich dürfen auch die legendären Marillenknödel nicht fehlen! Volkstanzgruppen und Live-Musik sorgen für Unterhaltung, Glücksritter können sich beim Glücksrad versuchen.