Criticism Following World Cup Exit
Deschamps Frustrated with Referee: “Was He Up to Par?”
France is deeply frustrated after their bitter World Cup exit in the semifinals against Spain (0–2). While players and fans are primarily hard on themselves for their own performance, coach Didier Deschamps also places some of the blame on the referee. He’s harshly criticizing Ivan Barton!
After the final whistle, the French players couldn’t believe it. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise—the usually feared offense had failed to make an impact that evening. Accordingly, the players slunk off the field, disappointed and with blank expressions.
France coach Didier Deschamps, on the other hand, fielded the first questions shortly after the match. “The players are devastated. We were in a very positive frame of mind, but today we weren’t good enough against a team that played outstandingly,” the 57-year-old analyzed, initially in a rather self-critical tone.
Cherki Disagrees with Deschamps
But then he also harshly criticized referee Ivan Barton of El Salvador. “I have a question, but no answer: Did he have what it takes for a World Cup semifinal?” said Deschamps, who had already been arguing intensely with the referee repeatedly toward the end of the match.
It wasn’t just the referee’s fault, though, Deschamps clarified his criticism a short time later, and his player Rayan Cherki eventually added: “It’s a huge disappointment. The ref had no influence. We didn’t play the kind of soccer we’re used to. Spain did.”
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