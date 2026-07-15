Kurzer Fokus auf Hund, dann Bikerin (61) touchiert

Fatale Folgen hatte die kurze Ablenkung durch einen Hund auf der B171 in Kundl im Tiroler Bezirk Kufstein. Die Lenkerin (32) eines Kleintransporters touchierte deswegen eine Polin (61), die mit ihrem Fahrrad unterwegs war. Bei dem darauffolgenden Sturz wurde die 61-Jährige schwer verletzt.
Ereignet hat sich der Unfall am Montag gegen 20.15 Uhr. Die 32-Jährige fuhr mit einem Kleintransporter auf der B171 von Kundl in Richtung Wörgl. „Eigenen Angaben zufolge wurde sie durch ihren Hund abgelenkt und touchierte in weiterer Folge die Radfahrerin“, heißt es von der Polizei.
In Graben gestürzt
Daraufhin kam die 61-Jährige zu Sturz und landete in einem Graben. Die Fahrradfahrerin zog sich schwere Verletzungen zu. Ein nachkommender Pkw-Lenker setzte sofort die Rettungskette in Gang.
Schlussendlich wurde die 61-Jährige mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Kufstein gebracht.
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