Kurzer Fokus auf Hund, dann Bikerin (61) touchiert

Ereignet hat sich der Unfall am Montag gegen 20.15 Uhr. Die 32-Jährige fuhr mit einem Kleintransporter auf der B171 von Kundl in Richtung Wörgl. „Eigenen Angaben zufolge wurde sie durch ihren Hund abgelenkt und touchierte in weiterer Folge die Radfahrerin“, heißt es von der Polizei.