Senioren größte Opfergruppe bei tödlichen Unfällen

Seniorinnen und Senioren sind die größte Opfergruppe bei tödlichen Radunfällen in Tirol, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. In den vergangenen drei Jahren waren 64 Prozent der mit Fahrrad oder E-Bike tödlich verletzten Radfahrenden 65 Jahre oder älter, im Vorjahr waren es sogar alle tödlich verunglückten Radfahrenden. Mit der wachsenden Anzahl älterer Menschen wird es immer wichtiger, dass unser Verkehrssystem seniorengerecht wird. Sehr wirksam für die Sicherheit älterer Radfahrerinnen und Radfahrer ist der verstärkte Ausbau des Radwegenetzes insbesondere entlang von Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen und hohen Tempolimits, betont der VCÖ. Im Ortsgebiet sind Verkehrsberuhigung sowie Tempo 30 statt 50 wirksame Maßnahmen, um für ältere Menschen die Sicherheit beim Radfahren zu erhöhen.