Graz: Größte Notaufnahme des Landes ist nun fertig

Im letzten Abschnitt entstanden eine neue Eingangszone, moderne Bereiche für Ersteinschätzung und Triage sowie eine Beobachtungsstation mit 30 Betten und Behandlungsplätzen, in welcher Patienten bis zu 24 Stunden beobachtet werden können. Der Haupteingang befindet sich an jener Stelle, an der sich früher die internistische Erstaufnahme (EBA) befand. Hier kommen sowohl Rettungstransporte als auch Patienten, die selbst anreisen, an. Nach der Ersteinschätzung erfolgt die Zuweisung in die passenden Behandlungsbereiche des Zentrums für Akutmedizin, in die allgemeinmedizinische Akutversorgung oder auf die neue Beobachtungsstation.