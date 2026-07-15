Bei steirischen Senioren radelt oft das Risiko mit

Um den Verkehr seniorengerecht zu gestalten, wären laut VCÖ Maßnahmen wie der verstärkte Ausbau des Radwegenetzes mit dem Fokus auf baulich getrennten Radwegen,insbesondere entlang von Straßen mit hohem Verkehrsaufkommen, oder die Herabsetzung des Tempolimits im Ortsgebiet von 50 auf 30 sinnvoll. Beim Umstieg auf ein E-Bike wird vor allem Älteren ein Radfahrkurs empfohlen. In derartigen Kursen spielt einerseits der praktische Umgang mit dem neuen Fahrzeug – also richtiges Bremsen, Anfahren, Abbiegen, Absteigen – eine Rolle, aufgefrischt werden aber auch theoretische Inhalte wie die richtige Ausstattung des Rads und die korrekte Einstellung eines Helms. Der Seniorenbund bietet Schulungen an.