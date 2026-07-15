Bundesheer und AMS: Mehr Arbeitsplätze im Visier

Jobmeldungen direkt an das AMS

Im Rahmen des Pilotprojekts zwischen dem Verteidigungsministerium und dem Arbeitsmarktservice Niederösterreich (AMS) werden die Jobmeldungen des Bundesheeres jetzt direkt mit den regionalen Geschäftsstellen des AMS Niederösterreich abgestimmt. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und AMS-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern unterzeichneten kürzlich im Beisein von Militärkommandant Georg Härtinger die Kooperationsvereinbarung.