Wie lange gibt es die Familienbeihilfe?

Obergrenze für Gesamteinkommen beachten

Ab dem Kalenderjahr, in dem das Kind 20 Jahre alt wird, darf das zu versteuernde Gesamteinkommen des Kindes den Betrag von 17.212 Euro (Wert von 2026) pro Jahr nicht übersteigen. Ansonsten muss die Familienbeihilfe in der Höhe zurückgezahlt werden, in der diese Grenze überschritten wurde.