Herzstillstand: Polizisten reanimierten Mann (51)

Noch vor Eintreffen des Rettungsdienstes wurden vergangenen Freitag Polizisten zu Lebensrettern. Nach ihrem Eintreffen am Einsatzort konnten sie weder Atmung noch Kreislauf feststellen – und begannen ohne zu zögern mit der Herzdruckmassage. Ein 51-Jähriger aus Baden erlitt augenscheinlich einen Herz-Kreislauf-Stillstand.