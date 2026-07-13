Herzstillstand: Polizisten reanimierten Mann (51)

Bedienstete der Polizeiinspektion Baden (NÖ) kämpften am Freitag eine halbe Stunde lang mittels Herzdruckmassage um den 51-Jährigen – bis sie schließlich wieder einen Puls fanden.
Noch vor Eintreffen des Rettungsdienstes wurden vergangenen Freitag Polizisten zu Lebensrettern. Nach ihrem Eintreffen am Einsatzort konnten sie weder Atmung noch Kreislauf feststellen – und begannen ohne zu zögern mit der Herzdruckmassage. Ein 51-Jähriger aus Baden erlitt augenscheinlich einen Herz-Kreislauf-Stillstand.
Zeitgleich trafen Rettungskräfte ein und bereiteten die weitere medizinische Versorgung vor. Nachdem auch der Notarzt am Einsatzort eingetroffen war, wurden die erweiterten Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Nach 30 Minuten durchgehender Herzdruckmassage durch die Polizeibediensteten konnte der Notarzt schließlich wieder einen Herzrhythmus feststellen.
Nachdem der Mann wieder stabilisiert war, wurde er mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 in das Universitätsklinikum Wr. Neustadt geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.